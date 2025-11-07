Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση άλλη μια φορά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
16:27 - 07 Νοε 2025

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση άλλη μια φορά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε την Παρασκευή (7/11) κριτική στην κυβέρνηση και τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στα Βορύζια της Κρήτης. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν σε τακτά και συχνά πλέον διαστήματα στη χώρα.

Ειδικότερα για το ζήτημα του τραγικού περιστατικού της Κρήτης , το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προέβη σε βαρύγδουπες ανακοινώσεις για παρεμβάσεις, που έχουν καθυστερήσει με δραματικές συνέπειες».

«Τώρα έμαθε το Υπουργείο ότι υπάρχουν νταήδες; Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα όσον αφορά το χαρακτήρα των μέτρων σημείωσε:

«Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, περιορίστηκαν στην αύξηση των μέτρων καταστολής και την αυστηροποίηση των ποινών χωρίς μακροπρόθεσμο στρατηγικό και στοχευμένο σχέδιο με γνώμονα την πρόληψη και την παρέμβαση μέσα στην κοινωνία.

Η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η πρόβλεψη αυστηρού πλαισίου για την οπλοκατοχή, πρέπει να συνοδεύονται και από κοινωνιολογικά, εκπαιδευτικά , εργασιακά προγράμματα, όπως για παράδειγμα δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση (τμήματα ανηλίκων - ενηλίκων), σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σύνδεση με σχολές με αντικείμενο τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εστίες πολιτισμού και αθλητισμού παντού.

Γι' αυτήν την πτυχή σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα.

Η Κρήτη είναι ο πολιτισμός της, η ιστορία της, το φιλότιμο, η φιλοξενία, η λεβεντιά. Αυτή την Κρήτη πρέπει να υπερασπιστούμε και να αποτρέψουμε να στοχοποιείται από τις μεμονωμένες πράξεις κάποιων», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

