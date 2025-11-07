Πιερρακάκης: Πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών
Οικονομία
16:05 - 07 Νοε 2025

Πιερρακάκης: Πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών

Reporter.gr Newsroom
Τρεις νομοτεχνικές βελτιώσεις που διευρύνουν την περίμετρο των δικαιούχων για τη μείωση των τεκμηρίων και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ανακοίνωσε πριν από λίγο στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν την ελληνική Περιφέρεια και περιλαμβάνονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός:

  • Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από πεντακόσιους (500) έως χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους – αντί για 1500 που είναι η πρόβλεψη για την υπόλοιπη χώρα - για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με σύνορα της χώρας.
  • Η σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους, πέρα από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.
  • Το μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ επεκτείνεται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου (της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης) και Πόρτο Λάγους και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

Απάντηση στον Νίκο Παππά για τα μερίσματα

Ο Κ. Πιερρακάκης απάντησε στην παρέμβαση του και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, αναφορικά με τα οφέλη από τη μείωση των μερισμάτων.

Ο Υπουργός είπε χαρακτηριστικά:

«Μου μεταφέρθηκε από τον κύριο Πετραλιά, ότι ο κύριος Παππάς ζήτησε να αυξήσουμε το φόρο των μερισμάτων. Λοιπόν, έχω εδώ το εξής στοιχείο να μοιραστώ με την Ολομέλεια:

Ο φόρος μερισμάτων ήταν, τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στο 15% και ο κ. Τσίπρας στο πλαίσιο του λαϊκού καπιταλισμού το μείωσε στο 10% , το 2019.

Εισόδημα δηλωθέν τότε 1,73 δισ. ευρώ, αναλογών φόρος 173 εκατομμύρια.

Το μειώνουμε, λοιπόν, εμείς από το 10% στο 5% και δείτε τι συμβαίνει. Το εισόδημα από το 1,73 δισ. που δηλωνόταν πήγε στα 5,76 δισ. και ο αναλογών φόρος που εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο πήγε από τα 173 εκατομμύρια στα 288 εκατ. ευρώ.

Σήμερα δε, έχουμε δηλωθέν εισόδημα 7,7 δισ. ευρώ και αναλογούντα φόρο 386 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω εγώ κάτι πάνω σε αυτά».

