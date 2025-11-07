Ο Χρυσοχοϊδης «δίνει» τον Γεωργιάδη για τις δηλώσεις περί όπλων: Είναι φίλος μου αλλά δεν συμφωνώ

Σαφή απόσταση από τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την οπλοκατοχή, κράτησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή 7/11 στο Ηράκλειο.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είχε εκφραστεί θετικά υπέρ ενός «αμερικανικού μοντέλου» οπλοκατοχής, απάντησε με σαφήνεια: «Ο Άδωνις είναι φίλος μου, αλλά δεν συμμερίζομαι τις απόψεις του. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει ούτε την κουλτούρα ούτε την ανάγκη για κάτι τέτοιο».

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο πουργός απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, η οποία όπως τόνισε: «επικεντρώνεται στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας με σύγχρονα, ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι στην ενθάρρυνση της οπλοκατοχής».

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως οι δηλώσεις Γεωργιάδη εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν αντικατοπτρίζουν τη θέση της κυβέρνησης, η οποία παραμένει σταθερά υπέρ της αυστηρής ρύθμισης και περιορισμού της χρήσης όπλων στη χώρα.

Η τοποθέτηση του κ. Χρυσοχοΐδη έρχεται να προστεθεί σε ένα ζήτημα που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία για τη μεταφορά του αμερικανικού μοντέλου στην Ελλάδα.