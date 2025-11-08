Συνάντηση Μητσοτάκη με μαραθωνοδρόμους στο Μαξίμου

Συνάντηση με μαραθωνοδρόμους, ενόψει του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης είχε μια συζήτηση με μέλη της δρομικής κοινότητας, που μέσα από την άσκηση και τους αγώνες αντοχής έχουν καταφέρει να πετύχουν τον δικό τους, προσωπικό «άθλο», ξεπερνώντας προκλήσεις και δημιουργώντας θετικά πρότυπα για την κοινωνία.

Οι μαραθωνοδρόμοι διηγήθηκαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τις εμπειρίες τους και πώς κάποιοι από αυτούς μπόρεσαν να βοηθήσουν άτομα με αναπηρία να πάρουν μέρος σε μαραθώνιους αγώνες. «Η άθληση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη», ήταν ένα από τα σημαντικότερα «μηνύματα» της σημερινής συνάντησης.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε, μάλιστα, συγκινημένος από όσα άκουσε και είπε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι πολύ, που κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Διάβαζα τις ξεχωριστές σας ιστορίες και τις βρήκα τόσο συγκινητικές και την καθεμία πολύ μοναδική. Και πράγματι, μόνο που διάβαζα γι' αυτά τα οποία κάνετε πήρα πολύ μεγάλη δύναμη.»

«Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ τον αθλητισμό και πολλές φορές μέσα από την άθληση έβρισκα κι εγώ τη δική μου προσωπική διέξοδο σε δυσκολίες. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο έχετε πετύχει ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά είναι πολύ σημαντικό και ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, να μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας εμπειρίες και να στείλουμε ένα ευρύτερο μήνυμα για τη δύναμη όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητα που τελικά έχουμε ως άνθρωποι, με τη σωστή προσέγγιση στα πράγματα, να ξεπερνάμε και τις μεγαλύτερες δυσκολίες», δήλωσε μεταξύ άλλων π πρωθυπουργός.