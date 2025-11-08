ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Με διέγραψε άρον-άρον και μετέτρεψε τη ΝΔ σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα
Πολιτική
21:28 - 08 Νοε 2025

Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Με διέγραψε άρον-άρον και μετέτρεψε τη ΝΔ σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ANT1, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί ολόκληρη αύριο (Κυριακή, 9/11). Μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ κάνει λόγο για μετατροπή του κόμματος σε «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα», ενώ αναφερόμενος στον πρωθυπουργό τον κατηγορεί για «θεσμική απρέπεια».  

Πιο αναλυτικά, σε απόσπασμα της συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα (8/11), ο κ. Σαμαράς αναφέρει: «Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ' τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε Πρόεδρο κόμματος, λέει: “Σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για “πατριώτες της φακής και του καναπέ”. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

Σε άλλο σημείο, σχολιάζοντας τη φημολογία γύρω από τη μεταξύ τους σχέση, λέει: «Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ' όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;».

«Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Σαμαράς και συνεχίζει, λέγοντας:

«Γι' αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Όσον αφορά τη διαγραφή του από τη ΝΔ, ο κ. Σαμαράς σχολιάζει:

«Δεν έφυγα εγώ, για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε.»

«Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, διερωτώμενος σχετικά με «γέφυρες» φιλίας, είπε: «Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά

Βολές Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη: Στήσατε ένα παρακράτος μέσω των μυστικών υπηρεσιών
Πολιτική

Βολές Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη: Στήσατε ένα παρακράτος μέσω των μυστικών υπηρεσιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας «Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας»

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ