ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Ζει σε παράλληλο σύμπαν - Ούτε λέξη για το «μαύρο» στα ΕΛΤΑ
Πολιτική
14:40 - 09 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με αιχμηρή ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σχολίασε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και ζει σε «παράλληλο σύμπαν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, στο μήνυμα του Πρωθυπουργού δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, τα προβλήματα στα ΕΛΤΑ, αλλά ούτε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης «πανηγυρίζει για την ενέργεια», τη στιγμή που οι πολίτες αντιμετωπίζουν υψηλούς λογαριασμούς. Όπως αναφέρει, τα μεγάλα ζητήματα της χώρας είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή φτώχεια, και σε αυτά ο Πρωθυπουργός «κινείται σε λάθος κατεύθυνση».

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στην πρόσφατη τραγωδία στην Κρήτη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «έξι χρόνια που κυβερνά δεν έχει κάνει τίποτα» και ότι δεν αποδοκίμασε δημόσια την υποστήριξη του Άδωνι Γεωργιάδη στην οπλοκατοχή.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται και για το «γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής ενώ η κυβέρνησή του διαχειρίζεται έναν κομματικό μηχανισμό που κατέληξε σε κακοδιαχείριση των επιδοτήσεων.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει καθημερινά, και ολοένα και περισσότεροι πολίτες το συνειδητοποιούν.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν… Το κυριακάτικο μήνυμά του δεν έχει:

Ούτε λέξη για την ακρίβεια!

Ούτε λέξη για την στεγαστική κρίση!

Ούτε λέξη για το μαύρο στα ΕΛΤΑ!

Ούτε λέξη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση!

Πανηγυρίζει για την ενέργεια ενώ οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβους λογαριασμούς! Τα δύο μεγάλα ζητήματα για τη χώρα στην ενέργεια είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή φτώχεια και στα δύο αυτά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Ομολογεί ότι, έξι χρόνια που κυβερνά, στην Κρήτη δεν έχει γίνει τίποτα, γι’ αυτό φτάσαμε ξανά σε τραγικά, εγκληματικά συμβάντα. Δεν βρήκε ούτε μια λέξη να αποδοκιμάσει τον Άδωνι Γεωργιάδη, που φανατικά, καθημερινά στα πάνελ υποστηρίζει την οπλοκατοχή.

Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής και εξυγιαντής, ενώ είναι επικεφαλής ενός κομματικού μηχανισμού που λαφυραγώγησε το κράτος και ξεζούμισε τις επιδοτήσεις.

Η απόσταση καθημερινά μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν».

