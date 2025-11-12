Ελλάδα και Κύπρος επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση: Επικαιροποίηση οικονομικών δεδομένων και νέοι επενδυτές

Στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου αποφάσισαν να προχωρήσουν οι δύο χώρες, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας - Κύπρου.

Η κίνηση αυτή, όπως είπε, έχει διπλό στόχο: αφενός την επικαιροποίηση των δεδομένων για την ολοκλήρωση του έργου, αφετέρου τη δυνατότητα συμμετοχής νέων επενδυτών, στέλνοντας παράλληλα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στήριξης σε ένα έργο ορόσημο για τις δύο χώρες και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ενεργειακή στρατηγική και γεωπολιτική σημασία

Κατά τη συνάντηση, τα ενεργειακά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών, με τον πρωθυπουργό να ενημερώνει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις πρόσφατες συμφωνίες της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που καθιστούν τη χώρα κόμβο μεταφοράς ενέργειας για ολόκληρη την Ευρώπη.

«Οι συμφωνίες αυτές συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης και έχουν ισχυρό εθνικό πρόσημο. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά θα ήταν σφάλμα να μην αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος κατέχουν στρατηγική θέση που ενισχύει την περιφερειακή σταθερότητα και αναβαθμίζει την αξία των έργων διασυνδεσιμότητας.

Συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου σε διεθνή και περιφερειακά μέτωπα

Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος επιβεβαίωσε, όπως ανέφεραν οι δύο ηγέτες, τον συνεχόμενο συντονισμό και την κοινή πορεία Ελλάδας και Κύπρου σε διεθνή ζητήματα. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «Αθήνα και Λευκωσία είμαστε προσηλωμένες στην ειρήνη με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Είμαστε πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή».

Παράλληλα, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν και στην καθημερινότητα των πολιτών, με θέματα όπως η βελτίωση της πολιτικής προστασίας μέσω του «112», η προώθηση ψηφιακών εργαλείων όπως το ψηφιακό φροντιστήριο, η αμοιβαία αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων, η στέγαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Στην Παιδεία δόθηκε έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ στην Υγεία επισημάνθηκε η σημασία των προληπτικών εξετάσεων.

Επικαιροποίηση οικονομικοτεχνικών δεδομένων και γεωπολιτικό αποτέλεσμα

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισήμανε ότι η επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων του έργου αποσκοπεί στην αποτελεσματική υλοποίηση και στη μέγιστη αξιοποίηση του οικονομικού και γεωπολιτικού οφέλους.

«Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε με πράξεις ότι μαζί, με μια πετυχημένη συνεργασία σε όλους τους τομείς, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι κεντρικό μέλημα παραμένει η εθνική προτεραιότητα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και η επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, οι δύο πρωτεύουσες στέλνουν ισχυρό μήνυμα στήριξης τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς επενδυτές, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την ελκυστικότητα του έργου και να επιταχύνουν την ολοκλήρωσή του. Η επικαιροποίηση των δεδομένων αναμένεται να διευκολύνει τη συμμετοχή νέων επενδυτικών κεφαλαίων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα της διασύνδεσης.

Ελλάδα και Κύπρος ενώνουν δυνάμεις ενόψει προεδρίας της ΕΕ: Στρατηγικός συντονισμός και διεθνής επιρροή

Στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και στον στρατηγικό συντονισμό των δύο χωρών ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Λευκωσία το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναφέρθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης πριν την σύσκεψη της 3ης Διακυβερνητικής Επιτροπής.

Κατά την συνάντησή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Και πάλι, καλώς ήρθες. Η 3η Διακυβερνητική μας. Να σε συγχαρώ και πάλι για την εξαιρετική πρωτοβουλία την οποία είχες αναλάβει και νομίζω ότι ήδη αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς ως προς τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων μας, πέραν της στενότατης επικοινωνίας την οποία έχουμε και της τακτικότατης προσωπικής επαφής.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οπότε θα έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα και χαιρόμαστε που υποδεχόμαστε για ακόμα μία φορά μία τόσο πολυπληθή εκπροσώπηση, υπό τη δική σου ηγεσία, του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου».

Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Αγαπητέ Κυριάκο, έχουμε πετύχει, πρωτίστως λόγω της άριστης συνεργασίας που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων, σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών μας.

Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα.

Πέραν αυτών, η συνάντησή μας λαμβάνει χώρα και 50 ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα εργαστούμε από τη μία για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή -και εδώ θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο- να ενισχύσουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αλλά την ίδια στιγμή, με δικές μας πρωτοβουλίες, όπως απέδειξε και η πολύ πετυχημένη -και θέλω να σας συγχαρώ δημόσια- συνάντηση των τριών Υπουργών Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, με την παρουσία και των Ηνωμένων Πολιτειών, να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πρωτοβουλίες δικές μας, με πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας.

Προσβλέπω στη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων και για ακόμη μία φορά σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία».