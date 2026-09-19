Αγρότες: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για την παροχή Γεωργικών Συμβουλών

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, η Κοινή Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο για την εφαρμογή της Δράσης 1 «Παροχή Συμβουλών» της Παρέμβασης Π3-78.2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders), καθώς και κατάρτιση Γεωργικών και Δασοκομικών Συμβούλων», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).

Με την Απόφαση υπ’ αριθ. 231085/9.9.2026 (Β΄5613/17.9.2026) ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του προγράμματος, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης.

Μέσω της πρόσκλησης, η συνολική δημόσια δαπάνη της οποίας εκτιμάται σε 53 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν πιστοποιημένοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, προκειμένου να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργούς. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% του κόστους της συμβουλής, μέσω δημόσιας δαπάνης, με αποτέλεσμα οι γεωργοί να μπορούν να αξιοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και οι νέοι και νέες γεωργοί, με στόχο να ενισχυθεί η αειφόρος διαχείριση και η συνολική απόδοση των εκμεταλλεύσεών τους. Παράλληλα, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα υποστηρίζονται ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Η Κοινή Απόφαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σειρά ρυθμίσεων για την εφαρμογή της δράσης.

Ειδικότερα, προβλέπεται απλοποίηση των ελέγχων κατά το στάδιο της ένταξης, σε σύγκριση με το αντίστοιχο υπο-Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2014-2022. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ελέγχεται πλέον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των Φορέων και των Γεωργικών Συμβούλων τους από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει του εθνικού πλαισίου για τις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Παράλληλα, διευρύνεται το φάσμα των επιλέξιμων συμβουλών, ώστε να καλύπτονται με πληρέστερο τρόπο οι ανάγκες των γεωργών. Ενδεικτικά, στις επιλέξιμες υπηρεσίες περιλαμβάνονται συμβουλές για την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία, συμβουλές προς κτηνοτρόφους σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και τις μεταδοτικές νόσους τους, εξειδικευμένες υπηρεσίες για νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, καθώς και συμβουλές για την τήρηση της «αιρεσιμότητας».

Επιπλέον, απλοποιούνται οι αρχές και τα κριτήρια επιλογής, με έμφαση τόσο στις κατηγορίες των ωφελούμενων που τίθενται σε προτεραιότητα, όπως οι νέοι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, όσο και στις δυνατότητες και τις ικανότητες του υποψήφιου Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να είναι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, έχουν πιστοποιηθεί και έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Δράση Π3-78.2-1 του ΣΣ ΚΑΠ εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.).