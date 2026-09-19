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Τζον Λένον: Στο «σφυρί» το άγαλμά του στην ιστορική Penny Lane – Πόσο πωλείται
Magazino
13:55 - 19 Σεπ 2026

Τζον Λένον: Στο «σφυρί» το άγαλμά του στην ιστορική Penny Lane – Πόσο πωλείται

Reporter.gr Newsroom
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Άγαλμα του Τζον Λένον σε φυσικό μέγεθος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πένι Λέιν στο Λίβερπουλ, αναμένεται να πωληθεί έναντι έως και 100.000 αγγλικών λιρών σε προσεχή δημοπρασία.  

Το μπρούτζινο γλυπτό φιλοτεχνήθηκε από την αείμνηστη καλλιτέχνιδα Λόρα Λιάν και από τον Αύγουστο του 2022 βρίσκεται τοποθετημένο έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα. Σύμφωνα με το BBC, μετά την πώλησή του το πρωτότυπο θα αντικατασταθεί από αντίγραφο.

Η Πένι Λέιν απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στο ομώνυμο τραγούδι των Beatles, που κυκλοφόρησε το 1967.

Τη δημοπρασία για την πώληση του αγάλματος οργανώνει ο οίκος Omega στις 29 Σεπτεμβρίου, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να διαμορφώνεται μεταξύ 70.000 και 100.000 αγγλικών λιρών.

Στην ίδια δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν προς πώληση και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με τους Beatles, μεταξύ των οποίων άλμπουμ, αυτόγραφα, καρτ ποστάλ, διαφημιστικά φυλλάδια και φωτογραφίες του συγκροτήματος.

Πώς είναι σχεδιασμένο το άγαλμα

Το γλυπτό έχει ύψος σχεδόν 1,8 μέτρα και απεικονίζει τον Τζον Λένον να στηρίζεται πάνω σε ένα σύμβολο ειρήνης, στο οποίο αναγράφεται η λέξη «Imagine».

Η τοποθέτηση του αγάλματος στην Πένι Λέιν έγινε με την υποστήριξη του Ταμείου Υποστήριξης Πένι Λέιν, ενός κοινοτικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

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