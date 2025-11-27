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Μητσοτάκης: Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες και οι κατασκευές - Τομή οι συλλογικές συμβάσεις
Πολιτική
12:10 - 27 Νοε 2025

Μητσοτάκης: Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες και οι κατασκευές - Τομή οι συλλογικές συμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερες αναφορές στις συλλογικές συμβάσεις και τις οικοδομικές άδειες έκανε στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Πέμπτης (27/11) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ατζέντα του υπουργικού βρίσκονται οι αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου και η κεφαλαιώδης μεταρρύθμιση που αφορά τη συναίρεση του Κτηματολογίου με τις Πολεοδομίες, ώστε οι δεύτερες να αποτελέσουν πλέον βασικό βραχίονα του πρώτου.

Σημαντική τομή που απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο.

Πρόκειται, είπε, για κίνηση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου με στόχο να πιάσει η χώρα το όριο του 80% των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις όπως ορίζει η ΕΕ.

Για τον προϋπολογισμό του 2026 είπε πως αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας, είναι ρεαλιστικός στις προσβλέψεις και αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejdsl68l74h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}​

Στεγαστικό

Για το πρόβλημα της στέγης θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οικοδομές

Τόνισε ακόμα πως «παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα των οικοδιμικών αδειών και των κατασκευών στο Κτηματολόγιο για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες κατασκευαστές και επενδυτές με one stop shop για κάθε ακίνητο που θα είναι λειτουργικό το 2026.

Όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο και τις στρεβλώσεις του καθώς είχαμε διατάξεις που ήταν αμετάβλητες εδώ και 80 χρόνια, εισάγουμε καινοτομίες όπως ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, η ενίσχυση της θέσης των συζύγων, η ενίσχυση των συντρόφων, και μια σειρά

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει αναπτυξιακή διάσταση ως προς το πώς κληρονομείται σίγουρα η περιουσία που συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους και αυτό αντιμετωπίζεται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deje4o4gsg4p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 12:49
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