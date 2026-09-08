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ΕΛΑΣ: Πόσο κόστισε τελικά η ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ; – Ζητά απαντήσεις για δαπάνες έως €500.000
Πολιτική
13:51 - 08 Σεπ 2026

ΕΛΑΣ: Πόσο κόστισε τελικά η ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ; – Ζητά απαντήσεις για δαπάνες έως €500.000

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ζητά από το Υπουργείο Εργασίας εξηγήσεις για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ, που σύμφωνα με καταγγελίες φέρεται να πλησίασε το μισό εκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων 300.000 ευρώ για την κατασκευή του περιπτέρου.

Παράλληλα, θέτει ζητήματα για προβλήματα λειτουργίας και ελλείψεις στη ΔΥΠΑ, ζητώντας διαφάνεια και αξιοκρατία στη διαχείριση των δημοσίων πόρων.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

"Ερωτήματα για την διαχείριση των δημοσίων πόρων έφερε στην επιφάνεια η πρόσφατη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, σχετικά με το κόστος του περιπτέρου της ΔΥΠΑ στην ΔΕΘ.

Περιμένουμε ακόμη και σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας να απαντήσει:

Είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστισε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην Έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο;

Είναι αλήθεια πως πίσω από την εντυπωσιακή και πανάκριβη, απ’ ότι φαίνεται, "παράσταση" που έδωσε η ΔΥΠΑ στην Θεσσαλονίκη, κρύβονται ψηφιακά συστήματα που συνεχώς καταρρέουν, εργαζόμενοι που προσπαθούν με τα ελάχιστα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, ελλείψεις σε προσωπικό, εκπαίδευση και οργάνωση, χαμηλοί μισθοί και αιφνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού, την ώρα που οι απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση των προγραμμάτων δίνουν και παίρνουν;

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι βασικός πυλώνας του Κοινωνικού Κράτους. Δεν μπορεί να γίνεται τσιφλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και φιέστες, δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ψεύτικης εικόνας. Οι εργαζόμενοι στην ΔΥΠΑ και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούν αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που πράγματι να λειτουργούν, ανταποκρινόμενες στα πραγματικά προβλήματα των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων".

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 13:52
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