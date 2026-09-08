Πώς υποδέχθηκαν οι ταξιτζήδες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η Ομοσπονδία Ταξί, με ανακοίνωσή της, χαιρετίζει τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις που κινούνται προς την κατεύθυνση της φορολογικής ελάφρυνσης των ελεύθερων επαγγελματιών και περιλαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο των ταξί.

Ιδιαίτερα σημαντική για τους ιδιοκτήτες ταξί είναι η πρόβλεψη για τον τρόπο υπολογισμού του τεκμηρίου του οχήματος, ώστε αυτό να λαμβάνει υπόψη το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας. Πρόκειται για μια ουσιαστική διόρθωση μιας στρέβλωσης που είχε δημιουργήσει σημαντικές αδικίες και επιβαρύνσεις σε επαγγελματίες που δεν κατείχαν το 100% της ιδιοκτησίας του οχήματος.

Σήμερα ανακοινώθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από τις παρεμβάσεις του Υπουργού κ. Πιερρακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Παπαθανάση και των Υφυπουργών κ. Πετραλιά και κ. Μαρκόπουλου οι ελαφρύνσεις ειδικά για τα ταξί. Έτσι:

Για ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές ταξί, το τεκμήριο μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος. Για παράδειγμα, σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, το τεκμήριο μειώνεται στο 50%.

Εξαιρούνται των τεκμηρίων ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί.

Τα δύο εξειδικευμένα μέτρα για τον κλάδο μας παράλληλα με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα εκτός Αθηνών, τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, δίνουν μια ανάσα ειδικά στους συναδέλφους μας στην επαρχία.

Η μείωση 5% της προκαταβολής φόρου και παράλληλα η κατάργηση υπό προϋποθέσεις των δύο προσαυξήσεων (10% της μισθοδοσίας και 5% λόγω τζίρου πάνω από τον μέσο όρο του ΚΑΔ), ελαφραίνουν λίγο ακόμη όλους τους συναδέλφους μας.

Οι γενικότερες μειώσεις στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών αποτελούν μια θετική εξέλιξη για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και αποδεικνύουν ότι η τεκμηριωμένη και συνεχής θεσμική διεκδίκηση μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

Επίσης σήμερα ανακοινώθηκαν οι βασικοί άξονες του προγράμματος αντικατάστασης των πράσινων ταξί ύψους 8.000.000€ βάση του κλιματικού νόμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το 2026 με επιδότηση 20.000€ για κάθε Ε.Δ.Χ και 29.000€ για Ε.Δ.Χ ΑΜΕΑ και παράλληλα η συνέχιση του προγράμματος με ακόμη 60.000.000€ στο μέλλον που θα επεκτείνει το πρόγραμμα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ωστόσο, τα προβλήματα του κλάδου των ταξί δεν σταματούν εδώ.

Το υψηλό κόστος καυσίμων και συντήρησης, η συνεχής αύξηση του κόστους λειτουργίας και οι νέες υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τους επαγγελματίες απαιτούν ένα συνολικό και μακροπρόθεσμο σχέδιο στήριξης του κλάδου.

Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία Ταξί θα συνεχίσει τον θεσμικό διάλογο με την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, καταθέτοντας συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Οι συζητήσεις μας με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα έχει συνέχεια τις επόμενες ημέρες καθώς υπάρχουν βελτιώσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αλλά και δύο ακόμη εξειδικευμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων μας που αφορούν τον κλάδο και θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο αύριο.

Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ταξί, το οποίο θα μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, να στηρίζει την τουριστική και οικονομική δραστηριότητα της χώρας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τον επαγγελματία αυτοκινητιστή.

Η σημερινή εξέλιξη είναι ένα θετικό βήμα.

Ο αγώνας για έναν βιώσιμο κλάδο ταξί συνεχίζεται.