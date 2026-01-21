Pulse: Πρώτη με 16,5 μονάδες διαφορά η ΝΔ – Από ποιους «κλέβει» το κόμμα Καρυστιανού

Τη στάση των πολιτών για τις διαφαινόμενες αλλαγές στο πολιτικό τοπίο, χάρη στα τρία «κυοφορούμενα» κόμματα μέτρησε η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου, το υπό κατασκευή κόμμα που δείχνει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής, είναι η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Ακολουθεί το «κόμμα» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ενώ πιο πίσω βρίσκεται το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.

Πιο αναλυτικά, η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

Από ποιους «κλέβουν» ψηφοφόρους

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων, με τη ΝΔ να εμφανίζει τις λιγότερες απώλειες, οι οποίες, ωστόσο, ίσως να είναι καθοριστικές για το εάν θα καταφέρει να έχει αυτοδυναμία στις εκλογές.

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Πρόθεση ψήφου – Προβάδισμα 16,5 μονάδων για τη ΝΔ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά στις 16,5 μονάδες.

Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα παραμένει σε απόσταση από το ποσοστό αυτοδυναμίας, ενώ στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, εισέρχονται επτά κόμματα, με το ΜέΡΑ25 (ως όγδοο) να βρίσκεται στο όριο του 3%.