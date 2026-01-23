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Πιερρακάκης: Υπόδειγμα λειτουργίας η ΑΑΔΕ για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης
Πολιτική
19:38 - 23 Ιαν 2026

Πιερρακάκης: Υπόδειγμα λειτουργίας η ΑΑΔΕ για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης

Reporter.gr Newsroom
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Την ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποδέχθηκε θερμά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της Αρχής. Ο υπουργός εξήρε το «αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης» της ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς το ως «υπόδειγμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης συνεχάρη προσωπικά τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, καθώς και τα στελέχη της Αρχής, για τη δημιουργία «ενός οργανισμού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και στη μετεξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος».

Ο υπουργός σημείωσε ότι η επιτυχία αυτή προέκυψε χάρη σε στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα αποδοτικό μοντέλο οργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι «δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορεί και πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει «έμπρακτα και με κάθε τρόπο» το έργο της ΑΑΔΕ.

Την εκδήλωση, σύμφωνα με τον υπουργό, πλαισίωσε μουσικά η παρουσία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που προσέδωσε ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην κοπή της πίτας.

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