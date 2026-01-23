Στάρμερ: Προσβλητικές και απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ για τα βρετανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν

Διπλωματική ένταση προκύπτει μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα στρατεύματα στο Αφγανιστάν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας χθες βράδυ (23/1) στο αμερικανικό δίκτυο Fox, αμφισβήτησε την αλληλεγγύη των συμμάχων της στρατιωτικής συμμαχίας προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ποτέ ζητήσει ουσιαστικά βοήθεια από αυτούς. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ» και πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι έστειλαν «μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν, τα οποία όμως παρέμειναν λίγο πίσω, μακριά από τις πρώτες γραμμές».

Άμεση ήταν η αντίδραση της Βρετανίας. Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Στίβεν Κίννοκ, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα επικοινωνήσει προσωπικά με τον Τραμπ για να εκφράσει την αντίδρασή του. «Ο πρωθυπουργός είναι απίστευτα περήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις μας και θα το καταστήσει σαφές στον πρόεδρο», σημείωσε ο Κίννοκ στο LBC.

Από την πλευρά του, ο Στάρμερ τόνισε ότι «457 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία και το θάρρος τους». Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός πρωθυπουργός σκοπεύει να ζητήσει από τον Τραμπ να απολογηθεί για τις δηλώσεις του, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «προσβλητικές και ειλικρινά απαράδεκτες».