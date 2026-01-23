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Τέμπη: Ο εκπρόσωπος της InterStar παραδέχτηκε ότι έγινε διαγραφή βίντεο
Ειδήσεις
19:35 - 23 Ιαν 2026

Τέμπη: Ο εκπρόσωπος της InterStar παραδέχτηκε ότι έγινε διαγραφή βίντεο

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος της InterStar παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι έγινε διαγραφή βιντεοληπτικού υλικού δύο ημέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Στη δίκη σχετικά με τα βίντεο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο εκπρόσωπος – ο οποίος είναι κατηγορούμενος – της υπεύθυνης εταιρείας Interstar, Νικόλαος Τσαντσαράκης, παραδέχθηκε πως υπήρχε υλικό το οποίο και σβήστηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ απέδωσε την πράξη αυτή στο «κακό ίντερνετ» ενώ χαρακτήρισε τα βίντεο «σκουπίδια» που δεν θα ωφελούσαν πουθενά.

Αποχωρώντας από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, τοποθετήθηκε η κ. Βάσω Πανταζή, συνήγορος στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, αναφέροντας: «Σήμερα είχαμε την πρωτοφανή δήλωση του πρώτου των κατηγορουμένων. Θα μου επιτρέψετε να την χαρακτηρίσω ως – συγκλονιστική ομολογία – καθώς είπε πως στα βίντεο που προσκομίστηκαν υπάρχουν χειροκίνητες διαγραφές από την ίδια την εταιρία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfw0t5y8yizd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfw177ip6yy9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι συγγενείς ζήτησαν να σταλούν τα βίντεο που μπήκαν στη δικογραφία στο εξωτερικό για να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια ή παραποιημένα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 19:40
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