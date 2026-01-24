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Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ από Άνω Γλυφάδα: Οι υποδομές χρειάζονται σοβαρό σχεδιασμό
Πολιτική
19:21 - 24 Ιαν 2026

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ από Άνω Γλυφάδα: Οι υποδομές χρειάζονται σοβαρό σχεδιασμό

Reporter.gr Newsroom
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Στις συνοικίες στην Άνω Γλυφάδας που επλήγησαν από τις πλημμύρες, βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αποτελούμενο από τον βουλευτή του Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλο Χρηστίδη, τον γραμματέα Τομέα Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Χάλαρη, τον επικεφαλής της παράταξης Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση, Γιάννη Σγουρό, και άλλα κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη.

"Σήμερα, στην Άνω Γλυφάδα, δεν είδαμε απλώς πλημμυρισμένους δρόμους. Είδαμε πλημμυρισμένη την ανασφάλεια των πολιτών", δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης και ανέφερε ότι "οι εικόνες αυτές μας λένε καθαρά ότι οι υποδομές στον Νότιο Τομέα, αλλά και συνολικά στην Αττική, δεν αντέχουν πια τη λογική του ”βλέποντας και κάνοντας”". "Χρειάζονται σοβαρό σχεδιασμό, πρόληψη και έργα με αρχή, μέση και τέλος, όχι αποσπασματικά μπαλώματα μετά την καταστροφή", τόνισε. Ο κ. Χρηστίδης υπογράμμισε ότι "το κράτος οφείλει να είναι παρόν πριν πέσει η βροχή, όχι μόνο μετά", σημειώνοντας επιπλέον πως "όταν η χώρα έχει στη διάθεσή της δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα είναι απλό: θα πάνε στην προστασία της ζωής και της περιουσίας ή θα χαθούν σε λάθος προτεραιότητες;".

Ο βουλευτής είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/01/2026 - 18:14
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