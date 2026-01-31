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Φάμελλος: Η κυβέρνηση επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί
Πολιτική
18:00 - 31 Ιαν 2026

Φάμελλος: Η κυβέρνηση επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί με έναν και μόνο στόχο, να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα που υπηρετούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντηση που είχε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡΜΗΣ».  

«Λέμε στην κυβέρνηση και στον κ. Κυρανάκη να ξεχάσει το ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάζει εις βάρος των οδηγών ταξί και των καταναλωτών. Και να έρθει σε έναν διάλογο με τον κλάδο, για να υπάρχουν λύσεις που θα δώσουν και ανάπτυξη του επαγγέλματος και υπηρεσίες προς τους πολίτες», είπε ακόμη ο κ. Φάμελλος, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών.

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης.

«Από το 2020, όταν και διακήρυξε την ηλεκτροκίνηση, δεν έχουμε δει δίκτυα φορτιστών και υποδομές για να προωθηθούν οι λειτουργίες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Όλη η ιστορία της ηλεκτροκίνησης έχει γίνει μόνο για να υποστηριχτούν δύο – τρεις εισαγωγικές εταιρείες, εις βάρος όλων των επαγγελματιών και πιθανά και των πολιτών. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι προώθηση ηλεκτροκίνησης. Είναι δυσφήμιση της ηλεκτροκίνησης», επεσήμανε και μίλησε για «ασφυκτικά και εκβιαστικά χρονικά περιθώρια, που με έναν εκδικητικό τρόπο τίθενται στους επαγγελματίες».

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