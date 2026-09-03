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Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία» – Το σχέδιο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή
Πολιτική
21:51 - 03 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία» – Το σχέδιο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο από την ίδρυση του κόμματος, έθεσε ως κεντρικό στόχο την πολιτική αλλαγή, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ανδρουλάκης παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να εκφράσει μια νέα πολιτική αλλαγή, διαφοροποιημένη τόσο από τη διακυβέρνηση της ΝΔ όσο και από την προηγούμενη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική λειτουργία του κράτους και την εθνική αξιοπρέπεια.

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ΝΔ: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη ευκαιρία

Ο Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η χώρα δεν αντέχει «άλλη μια χαμένη τετραετία» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκεντρωτισμό, απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές, πελατειακές σχέσεις και προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών. Έθεσε ως προτεραιότητα ένα κράτος διαφάνειας, αξιοκρατίας και λογοδοσίας.

Τσίπρας: Αναξιόπιστο το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

Χαρακτήρισε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προϊόν «εξαπάτησης και αναξιοπιστίας», κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για πολιτικές που, όπως είπε, επιβάρυναν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους και τους δανειολήπτες.

Ελληνοτουρκικά: Χρειάζεται ισχυρή αντίδραση της ΕΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών», υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση στις τουρκικές ενέργειες και κυρώσεις όπου απαιτείται.

Τόνισε την ανάγκη για μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινή εξωτερική πολιτική, αμυντική βιομηχανία, ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, χωρίς να υποβαθμίζεται το κοινωνικό κράτος.

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Τα οφέλη της πρέπει να μεταφράζονται και με καλύτερους μισθούς

Έθεσε το ερώτημα ποιος θα επωφεληθεί από την αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι τα οφέλη πρέπει να μεταφράζονται και σε καλύτερους μισθούς, λιγότερο χρόνο εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ επιγραμματικά

Παρουσίασε μια σειρά από δεσμεύσεις για στέγαση, προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ, ενίσχυση του ΕΣΥ, δημόσια παιδεία και στήριξη αγροτών και μικρομεσαίων.

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου και των περιφερειακών ανισοτήτων, με ειδικά φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να κυβερνήσει με πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις από οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, και να συγκρουστεί με πελατειακές πρακτικές και κατεστημένα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 21:55
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