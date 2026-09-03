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Protergia Win More στη Θεσσαλονίκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:27 - 03 Σεπ 2026

Protergia Win More στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, γεμίζει με ενέργεια κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη δράσεις, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.  

Συγκεκριμένα, από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Protergia Win More γεμίζει ενέργεια όλη τη Θεσσαλονίκη φέρνοντας το παιχνίδι σε 10 σημεία της
πόλης, με στόχο να χαρίσει σε έναν υπερτυχερό €10.000.

Στα 7 καταστήματα της Protergia, αλλά και σε 3 pop-up σημεία σε κεντρικά μέρη της Θεσσαλονίκης. Από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Νέα Παραλία, από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου στη Ναυαρίνου & Αιμιλιανού Γρεβενών, ενώ η τελευταία στάση του είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν instant δώρα, διαδραστικά παιχνίδια και πολλές ακόμα εκπλήξεις, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ξεχωριστό energy spot, γεμάτο δράση και διασκέδαση.

Και φυσικά, η εμπειρία έρχεται με μεγάλα δώρα! Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα, ενώ ένας υπερτυχερός θα φύγει με το μεγάλο έπαθλο των €10.000! Μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσουν, να διασκεδάσουν και παράλληλα να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της Protergia.

Για την Protergia, η ενέργεια είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια καθημερινή ανάγκη. Είναι η δύναμη που βρίσκεται πίσω από κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας και, μέσα από σύγχρονες και ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, δίνει δύναμη σε ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις να ζουν, να δημιουργούν και να προχωρούν μπροστά.

Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 90 χρόνια της ΔΕΘ, αλλά και για να γεμίσουμε την πόλη ενέργεια και τους ανθρώπους της με μοναδικές εμπειρίες και δώρα.

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