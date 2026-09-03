ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα: Είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε

Σφοδρή επίθεση τόσο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές που εφαρμόστηκαν και επί των κυβερνήσεων Τσίπρα, παραθέτοντας σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων τα πρωτογενή πλεονάσματα, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους πλειστηριασμούς, τα funds, τις συντάξεις, τη φορολογία και τη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο κ. Μαρινάκης να αναρωτηθεί γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα με τα θηριώδη πλεονάσματα, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τους μαζικούς πλειστηριασμούς, τα χατίρια στα funds, την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις , τις περικοπές σε επιδόματα, την υπερφολόγηση, τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης και την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της δικαιοσύνης.

Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε.

Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης τον επιλέγει ως αντίπαλο. Αλλά βλέπει ότι δεν του βγαίνει γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πως δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος».