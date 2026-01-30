Νέα απεργία στα ταξί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Την ερχόμενη εβδομάδα, οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου, η διήμερη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη, 3 και 4 Φεβρουαρίου.

Οι οδηγοί ταξί ενημερώνουν ότι την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στις 10:30 π.μ. στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα) και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο».

Στην ανακοίνωση, ο ΣΑΤΑ κατηγορεί τον υφυπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο υπουργός είναι υπεύθυνος για την υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ταξιτζήδων, επικαλούμενος την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, που μειώνει την ελάχιστη μίσθωση των Ε.Ι.Χ. από 90€ σε 50€ από 1/1/2027.

Το επίμαχο άρθρο του νόμου αναφέρει:

«Από 1ης Ιανουαρίου 2027, τα νέα οχήματα των επιχειρήσεων εντός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών. Για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό μηδενικών εκπομπών σε αυτές τις περιοχές, η ελάχιστη μίσθωση ορίζεται στα 50 ευρώ».

Ο ΣΑΤΑ επισημαίνει τα προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση:

Ο αριθμός των 250 ταξί που θα πρέπει να αντικατασταθούν το 2026 είναι συμβολικός και δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Οι ισχυρισμοί για 100.000 φορτιστές είναι πλασματικοί: οι οικιακοί φορτιστές δεν ξεπερνούν τις 10.000, οι ταχυφορτιστές 50 kW είναι 1.562 και οι ταχείας φόρτισης 150 kW μόλις 10.

Το συνολικό δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα ήταν 8.757 σημεία τον Δεκέμβριο του 2025, με 1.562 ταχυφορτιστές, ενώ η ανάπτυξη του δικτύου επιβραδύνει από το 2023.

Τα ηλεκτρικά ταξί απαιτούν περίπου 1,5 μήνα ετήσιας φόρτισης (1.100 ώρες), ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν ζημιές μπαταρίας, και δεν υπάρχουν φορτιστές σε πιάτσες ταξί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο ΣΑΤΑ κατηγορεί τον υπουργό για έλλειψη στήριξης στον κλάδο, απαγορεύοντας πρακτικές που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως η χρήση ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας από ταξί, και υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή πλήττει την αυτοαπασχόληση και τη μικροεπιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, οι οδηγοί υπογραμμίζουν ότι τα αιτήματά τους για αύξηση κόστους οφείλονται στην εκτόξευση τιμών καυσίμων κατά 25-30% από το 2022, στην αύξηση ασφάλισης ταξί κατά 18% και στο υψηλότερο κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών πάνω από 30%.

Ο ΣΑΤΑ καταλήγει ότι μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματα των οδηγών ταξί, τα οποία αφορούν όχι μόνο την ηλεκτροκίνηση αλλά και:

Τις παράνομες πρακτικές των πλατφορμών

Την υπερφορολόγηση

Την έλλειψη ελέγχων για την υποκλοπή μεταφορικού έργου από τα Ε.Ι.Χ.

Τα προβλήματα στην έκδοση και ανανέωση ειδικών αδειών ταξί

Ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, για να στείλουν μήνυμα κατά της αδιαφορίας και των πολιτικών που πλήττουν τον κλάδο.

Τέλος, ο ΣΑΤΑ εκφράζει συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, τονίζοντας ότι ο αγώνας των ταξιτζήδων αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς διεκδικούν ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών.