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Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης
Πολιτική
20:23 - 31 Ιαν 2026

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Reporter.gr Newsroom
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Σε ηλικία 87 ετών, ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο.  

Γεννημένος το 1939 στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε τις σπουδές του στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πριν συνεχίσει τις σπουδές του στη Σουηδία, όπου απέκτησε διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη. Στη συνέχεια, δίδαξε για αρκετά χρόνια, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα της επιστήμης.

Η πολιτική του σταδιοδρομία τον οδήγησε στο Κοινοβούλιο, καθώς εκλέχθηκε βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ, και υπηρέτησε από το 1990 έως το 1996. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έπαιξε ενεργό ρόλο σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και υπερασπίστηκε θέματα που αφορούσαν την τοπική κοινωνία και τον δημόσιο βίο.

Η συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ

Σε συλλυπητήρια δήλωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρονται τα εξής: «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

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