Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

Η UEFA, η διοργανώτρια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα (1/8) στην οποία αναφέρει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το skynews, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστήριξε ότι «η πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανής συμφωνία που δημιούργησε και προσπάθησε να επιβάλει ήταν κάθε άλλο παρά διαφανής».

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση έρχεται μετά την απόφαση του προέδρου της FIFA να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την πώληση μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα από τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόταση.

Νωρίτερα, η UEFA είχε προειδοποιήσει ότι τα μέλη της θα μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA εάν τα σχέδια αυτά δεν αποσύρονταν, ενώ την αντίθεσή τους είχαν εκφράσει επίσης η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Ασίας (AFC) και η CONCACAF.

Η UEFA ανέφερε ότι καλωσορίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει την πρόταση και ευχαρίστησε τους «φιλάθλους, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τα άτομα, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο».

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέρος των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στον τραπεζικό λογαριασμό της FIFA, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στο ποδόσφαιρο βάσης και στο ευρύτερο άθλημα σε καθεμία από τις 211 χώρες της FIFA. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τα οικογενειακά μας κειμήλια για να το χρηματοδοτήσουμε».

Η UEFA προσθέτει:

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια που προωθούνται με διαδικασίες εξπρές, καταρτίζονται από απρόσωπα άτομα και έχουν αμφίβολο όφελος για το άθλημα. Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και να τους ζητήσουμε να λογοδοτήσουν».

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι «η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας».