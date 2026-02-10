Καρυστιανού: «Προσβλητική» η συνάντηση Μητοστάκη-Ερντογάν – Οι αμβλώσεις οφείλονται στην… ακρίβεια
Πολιτική
19:12 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Με αιχμηρές αναφορές στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και εξηγώντας το πολιτικό στίγμα που φιλοδοξεί να έχει το «Κίνημα Πολιτών» επανήλθε σήμερα (Τρίτη, 10/2) η Μαρία Καρυστιανού.  

«Εμείς μιλάμε για μία καινούργια ιδεολογία που βάζει πάνω από όλα τον άνθρωπο», είπε χαρακτηριστικά η κα Καρυστιανού, επιχειρώντας να περιγράψει τη φυσιογνωμία το κυοφορούμενου κόμματος, και σημείωσε πως «εμείς μιλάμε για δικαιοσύνη, κράτος δικαίου… αυτά έχουμε τώρα ανάγκη».

Είπε, παράλληλα, ότι η απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού φορέα δεν προέκυψε από προσωπική φιλοδοξία, αλλά από κοινωνική ανάγκη.

Περιέγραψε το εγχείρημα ως ένα κίνημα πολιτών που γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση θεματικών ομάδων με τη συμμετοχή επιστημόνων και ανθρώπων από διαφορετικά πεδία, ενώ η οργανωτική προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Αναφέρθηκε, δε, σε ένα πλήθος από ζητήματα – μεταξύ των οποίων η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δημόσια υγεία και παιδεία – ενώ σημείωσε ότι τα δημοψηφίσματα είναι, κατά την άποψή της, κάτι πολύ σοβαρό που θα πρέπει να γίνεται για συγκεκριμένα θέματα. Ανέφερε, δε, ότι το κόστος για την διοργάνωση ενός δημοψηφίσματος δεν είναι απαγορευτικό και πως αν «κόβονταν οι μίζες και οι απευθείας αναθέσεις» θα έβγαινε.

Σύνδεση αμβλώσεων με το δημογραφικό και την ακρίβεια

Δεν έλειψε και αναφορά στο θέμα των αμβλώσεων που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων πρόσφατα, λόγω προηγούμενης δήλωσης της κας Καρυστιανού. Η ίδια επέμεινε στις απόψεις που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν επέλεξε η ίδια να ανοίξει τη συζήτηση, αλλά απάντησε σε σχετική ερώτηση από τη σκοπιά της παιδιάτρου.

Σημείωσε, ακόμη, ότι θέτει το θέμα των αμβλώσεων σε συνάρτηση με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και παρέθεσε στοιχεία για τον αριθμό των γεννήσεων και των αμβλώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η βασικότερη αιτία πίσω από τις αμβλώσεις είναι η οικονομική αδυναμία.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής λειτουργούν αποτρεπτικά τόσο για τη δημιουργία οικογένειας όσο και για την απόφαση απόκτησης παιδιών.

Όπως είπε, μία κοινωνία που θέλει να στηρίζει την οικογένεια οφείλει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές αιτίες του προβλήματος, προαναγγέλλοντας ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση πολιτικού φορέα θα περιλαμβάνονται εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία θεωρεί κεντρικό παράγοντα πίσω από το δημογραφικό και μια σειρά άλλων κοινωνικών αδιεξόδων.

Πλήρης κατάργηση του άρθρου 86

Όσο για το άρθρο 86, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για υποκρισία και απόπειρα να οδηγηθούμε σε μία κατάσταση που ίσχυε παλαιότερα, επί Σημίτη, αφού και πάλι η Βουλή θα κρίνει ποιος υπουργός θα πρέπει να λογοδοτήσει. Επανέλαβε, δε, το αίτημα περί κατάργησης του άρθρου, τονίζοντας: «Δεν το θέλουμε καθόλου το 86» και επιμένοντας πως και μετά την προτεινόμενη αλλαγή, «και πάλι η Βουλή προστατεύει τους Υπουργούς».

Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε η κα Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, αμφισβητώντας τους χειρισμούς της κυβέρνησης και θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικής και θεσμικής στάσης απέναντι στην Τουρκία.

Η επιλογή του πρωθυπουργού να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς προηγούμενη δημόσια τοποθέτηση και σε ένα περιβάλλον αυξημένης τουρκικής επιθετικότητας, δημιουργεί ανασφάλεια και σοβαρά ερωτήματα, σημείωσε.

Κατά την άποψή της, οι συνθήκες δεν ευνοούν έναν τέτοιο διάλογο, ιδίως όταν προηγούνται δηλώσεις και τελεσιγραφικού χαρακτήρα τοποθετήσεις από την τουρκική πλευρά.

Χαρακτήρισε, δε, για τον Έλληνα πρωθυπουργό να προσέρχεται σε συζήτηση χωρίς να έχει προηγηθεί σαφής εθνική γραμμή και δημόσια αντίδραση στις προκλήσεις που, όπως υποστηρίζει, εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 11:57
