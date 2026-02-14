Χρηστίδης: Στήριξη τώρα στον πρωτογενή τομέα - Αξιοπρέπεια στην εργασία
Πολιτική
12:55 - 14 Φεβ 2026

Στην ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα αλλά και ουσιαστικής αποκατάστασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αναφέρθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Mega Σαββατοκύριακο”.

«Καταθέσαμε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία αφορά μια αρχή που πρέπει να γίνει με τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, οι οποίοι αναρωτιούνται αν πρέπει να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα κτήματα των πατεράδων τους και τι θα κάνουν με τα 500.000 πρόβατα, τα οποία σφαγιάστηκαν για την ευλογιά. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα επιβίωσης όχι μόνο των αγροτών, είναι και της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας», σημείωσε.

Υποστήριξε ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το σήμερα και το αύριο για «το πώς θα τους στηρίξουμε τώρα ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους και να μπορέσουν να σπείρουν τα χωράφια τους. Να δουν και εκείνοι αλλά και όλοι εμείς μια προοπτική γιατί τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι την καταλαβαίνουμε στο σούπερ μάρκετ».

Με φόντο το τελευταίο έντονο φραστικό επεισόδιο που έλαβε χώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης του Κανονισμού της Βουλής και σεβασμού στους κοινοβουλευτικούς κανόνες, ώστε οι συζητήσεις να διεξάγονται με ουσία και θεσμική σοβαρότητα.

«Η απόφαση για τον κόφτη, στη Βουλή, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, αυτό κατά την άποψή μου πρέπει να προχωρήσει, να υπάρχει σεβασμός στον κανονισμό, όταν ασχολούμαστε με ένα θέμα να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όλα αυτά θέλουν κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι σεβαστοί από τους προεδρεύοντες, από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, έτσι ώστε να μην έχουμε διάφορα φαινόμενα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη διήμερη συζήτηση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στην Ολομέλεια, ο Παύλος Χρηστίδης επεσήμανε ότι τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με αφορμή και το τραγικό δυστύχημα στη “Βιολάντα”, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά.

Τόνισε ότι, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, «μόλις το 10,6% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα προτελευταία στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ως προς την αγοραστική δύναμη και στις πρώτες ως προς την εργασία τα Σαββατοκύριακα».

