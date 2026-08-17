Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Πόσο επενδύει πραγματικά οι επιχειρήσεις στους ανθρώπους των πωλήσεων; Τα πρώτα ευρήματα της Πανελλαδικής έρευνας «Το μέλλον των πωλήσεων στην Ελλάδα» του Voice for Sales αποκαλύπτουν ότι το 42% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι το τελευταίο 12μηνο έλαβαν από καθόλου έως μόλις 1-3 ημέρες εκπαίδευσης.

Η έρευνα έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 210 απαντήσεις επαγγελματιών και στελεχών πρώτης γραμμής, αναδεικνύοντας παράλληλα την απόσταση που συχνά υπάρχει μεταξύ της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των πραγματικών αναγκών της καθημερινής αγοράς.

Το Voice for Sales (Εργαστήρι πωλήσεων), η ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική κοινότητα με περισσότερα από 2.250 μέλη στο LinkedIn και 650 ενεργά μέλη στο Viber -τη μεγαλύτερη κοινότητα πωλήσεων στην Ελλάδα στην πλατφόρμα- έχει ως στόχο την αναβάθμιση του επαγγέλματος των πωλήσεων μέσα από γνώση, έρευνα, mentoring, δικτύωση και κοινωνική προσφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβριο επιστρέφουν οι διαδικτυακές «Συναντήσεις της Πέμπτης», φέρνοντας κοντά στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες για την ανταλλαγή γνώσης και πραγματικής εμπειρίας από την αγορά.

Η νέα περίοδος ξεκινά στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, με τον ιδρυτή του Voice for Sales και Commercial Director της InterElka, Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, με θέμα «Πώς λειτουργεί η αγορά στο κομμάτι του Super Market».

Στο πρόγραμμα Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου συμμετέχει, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Γεροστεργιούδης, CEO της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και πρόεδρος του ECR Hellas, σε θεματική για το μέλλον του λιανεμπορίου. Ακολουθούν συζητήσεις με ανθρώπους της αγοράς γύρω από Logistics, φάρμακο, μάρμαρο, τεχνολογία και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στις πωλήσεις.

Κοινός παρονομαστής; Γνώση με άμεση εφαρμογή στο πεδίο.

Τον Οκτώβριο ξεκινά επίσης ο 2ος κύκλος εθελοντικού Mentoring, με έμπειρα στελέχη να προσφέρουν αφιλοκερδώς καθοδήγηση και πρακτική γνώση σε νεότερους επαγγελματίες. Η δύναμη της κοινότητας αποτυπώνεται ήδη και στην επαγγελματική εξέλιξη των μελών της. Μέσα από αγγελίες, συστάσεις και networking, περισσότεροι από 20 επαγγελματίες έχουν κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Παράλληλα, το Voice for Sales ενισχύει το κοινωνικό του αποτύπωμα με την πρωτοβουλία «Σταματάμε στις Διαβάσεις Πεζών» για την οδική ασφάλεια, τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας στις 4 Σεπτεμβρίου του ομίλου Αναστασιάδη και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ευγενία Αναστασιάδου Σμυρναίου», σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», καθώς και τη συμμετοχή του με επίσημη ομάδα στο Race for the Cure, στις 4 Οκτωβρίου.

Το φθινοπωρινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο, με τη δεύτερη δια ζώσης συνάντηση του Voice for Sales, με επίκεντρο τη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών συνδέσεων.

Με έρευνα, εκπαίδευση, mentoring, networking και κοινωνικές δράσεις, το Voice for Sales διευρύνει το αποτύπωμά του με στόχο να δώσει ισχυρότερη φωνή στους ανθρώπους των πωλήσεων και να συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του επαγγέλματος στην Ελλάδα.