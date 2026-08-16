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Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)
Ειδήσεις
23:34 - 16 Αυγ 2026

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Reporter.gr Newsroom
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Έπειτα από έναν συναρπαστικό τελικό, ο Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Καραλής πέταξε στα έξι μέτρα και εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο, αγχώνοντας παράλληλα τον ανίκητο Μόντο Ντουμπλάντις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqnd555vv09?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε μία εξαιρετική προσπάθεια στα 6.10μ. αλλά στάθηκε άτυχος και ο πήχυς έπεσε με ένα μικρό άγγιγμα κατά την προσγείωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqnjfs5ymk1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αντίθετα, αμέσως μετά το Ντουμπλάντις στα 6.15. αν και άγγιξε τον πήχυ, αυτός του έκανε το χατίρι και δεν έπεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqnp0pcpbfl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έτσι, παρότι ο Καραλής δεν το έβαλε κάτω και επιχείρησε δύο ακόμα άλματα, δεν κατάφερε να αποσπάσει την πρώτη θέση από τον Σουηδό.

Αυτό βέβαια δεν μειώνει σε τίποτα τη μεγάλη του επιτυχία. Δεύτερος στην Ευρώπη και έκανε ακόμα μετάλλιο στη συλλογή του με άλμα πάνω από τα 6 μέτρα.

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