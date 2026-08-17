Ο... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Ο Τζεφ Μπέζος είναι πλέον συνιδιοκτήτης μιας από τις πιο διάσημες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon.com συμμετέχει σε μια ομάδα επενδυτών που συμφώνησε την Παρασκευή να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στη βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα Liverpool F.C. από τη Fenway Sports Group. Η κοινοπραξία αποκτά περίπου 33% της Λίβερπουλ, σε μια συμφωνία που αποτιμά την ομάδα της Premier League σε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συμφωνία αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της διαχρονικής γοητείας που ασκούν οι κορυφαίες επαγγελματικές αθλητικές ομάδες στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Την Τετάρτη, μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Bob Iger και τον Joshua Kushner συμφώνησε να αγοράσει τους Los Angeles Lakers έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κοινοπραξία που αγοράζει το ποσοστό στη Liverpool FC έχει επικεφαλής τον Amit Bhatia, γαμπρό του Ινδού μεγιστάνα της χαλυβουργίας Lakshmi Mittal. Ο Μπέζος συμμετέχει στη συμφωνία μέσω της K5 Global, μιας επενδυτικής εταιρείας που διαχειρίζονται οι Michael Kives και Bryan Baum. Στην ομάδα των αγοραστών συμμετέχουν επίσης ο συνιδρυτής του Facebook, Eduardo Saverin, και η σύζυγός του, Elaine.

Οι Bhatia, Elaine Saverin και Baum αναμένεται όλοι να ενταχθούν στο διοικητικό συμβούλιο της Λίβερπουλ μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη είσοδο του Μπέζος στον χώρο της ιδιοκτησίας αθλητικής ομάδας, ωστόσο ο ίδιος δεν θα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Το ακριβές ύψος της επένδυσής του δεν έγινε γνωστό. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναμενόταν να καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας.

Η FSG θα διατηρήσει την πλειοψηφική ιδιοκτησία της Λίβερπουλ και θα συνεχίσει να ελέγχει τη λειτουργία της ομάδας. Ο όμιλος, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης των Boston Red Sox, δήλωσε ότι η πώληση του ποσοστού στη Λίβερπουλ αποτελεί μέρος των προσπαθειών του να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ομάδας.

Η Λίβερπουλ είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ποδοσφαιρικές ομάδες της Αγγλίας και τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ποδοσφαιριστές, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στους αντιπάλους της. Κατέκτησε τον τίτλο της Premier League για τη σεζόν 2024-2025, αλλά την περασμένη σεζόν τερμάτισε μόλις στην πέμπτη θέση.

Με αποτίμηση άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Λίβερπουλ συγκαταλέγεται στις πολυτιμότερες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes. Στην κορυφή βρίσκεται η ισπανική Real Madrid CF, με εκτιμώμενη αξία 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές έχουν δείξει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες, καθώς οι κορυφαίοι σύλλογοι αυξάνουν τα εμπορικά τους έσοδα και προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη παγκόσμια απήχηση του αθλήματος.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού, μετά την επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά και παρακολουθήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.