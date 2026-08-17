ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο
Ειδήσεις
08:05 - 17 Αυγ 2026

Ο... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Τζεφ Μπέζος είναι πλέον συνιδιοκτήτης μιας από τις πιο διάσημες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon.com συμμετέχει σε μια ομάδα επενδυτών που συμφώνησε την Παρασκευή να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στη βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα Liverpool F.C. από τη Fenway Sports Group. Η κοινοπραξία αποκτά περίπου 33% της Λίβερπουλ, σε μια συμφωνία που αποτιμά την ομάδα της Premier League σε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συμφωνία αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της διαχρονικής γοητείας που ασκούν οι κορυφαίες επαγγελματικές αθλητικές ομάδες στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Την Τετάρτη, μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Bob Iger και τον Joshua Kushner συμφώνησε να αγοράσει τους Los Angeles Lakers έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κοινοπραξία που αγοράζει το ποσοστό στη Liverpool FC έχει επικεφαλής τον Amit Bhatia, γαμπρό του Ινδού μεγιστάνα της χαλυβουργίας Lakshmi Mittal. Ο Μπέζος συμμετέχει στη συμφωνία μέσω της K5 Global, μιας επενδυτικής εταιρείας που διαχειρίζονται οι Michael Kives και Bryan Baum. Στην ομάδα των αγοραστών συμμετέχουν επίσης ο συνιδρυτής του Facebook, Eduardo Saverin, και η σύζυγός του, Elaine.

Οι Bhatia, Elaine Saverin και Baum αναμένεται όλοι να ενταχθούν στο διοικητικό συμβούλιο της Λίβερπουλ μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη είσοδο του Μπέζος στον χώρο της ιδιοκτησίας αθλητικής ομάδας, ωστόσο ο ίδιος δεν θα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Το ακριβές ύψος της επένδυσής του δεν έγινε γνωστό. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναμενόταν να καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας.

Η FSG θα διατηρήσει την πλειοψηφική ιδιοκτησία της Λίβερπουλ και θα συνεχίσει να ελέγχει τη λειτουργία της ομάδας. Ο όμιλος, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης των Boston Red Sox, δήλωσε ότι η πώληση του ποσοστού στη Λίβερπουλ αποτελεί μέρος των προσπαθειών του να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ομάδας.

Η Λίβερπουλ είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ποδοσφαιρικές ομάδες της Αγγλίας και τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ποδοσφαιριστές, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στους αντιπάλους της. Κατέκτησε τον τίτλο της Premier League για τη σεζόν 2024-2025, αλλά την περασμένη σεζόν τερμάτισε μόλις στην πέμπτη θέση.

Με αποτίμηση άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Λίβερπουλ συγκαταλέγεται στις πολυτιμότερες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes. Στην κορυφή βρίσκεται η ισπανική Real Madrid CF, με εκτιμώμενη αξία 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές έχουν δείξει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες, καθώς οι κορυφαίοι σύλλογοι αυξάνουν τα εμπορικά τους έσοδα και προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη παγκόσμια απήχηση του αθλήματος.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού, μετά την επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά και παρακολουθήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος
Ειδήσεις

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Μπέζος: Καμία ανησυχία για φούσκα στην ΤΝ - Τα data centers στο Διάστημα έρχονται
Επιχειρήσεις

Μπέζος: Καμία ανησυχία για φούσκα στην ΤΝ - Τα data centers στο Διάστημα έρχονται

Ο Σαλάχ φεύγει, αλλά οι μεγάλες αγάπες δεν τελειώνουν ποτέ
Magazino

Ο Σαλάχ φεύγει, αλλά οι μεγάλες αγάπες δεν τελειώνουν ποτέ

Τέλος εποχής στην Washington Post: Παραιτείται ο CEO λίγες ημέρες μετά τις μαζικές απολύσεις
Ειδήσεις

Τέλος εποχής στην Washington Post: Παραιτείται ο CEO λίγες ημέρες μετά τις μαζικές απολύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Ο... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ