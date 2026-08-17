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Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου
Ειδήσεις
09:56 - 17 Αυγ 2026

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Reporter.gr Newsroom
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Η έναρξη των εργασιών για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει προσελκύσει την προσοχή των διεθνών Μ.Μ.Ε για τη νέα εικόνα που θα αποκτήσει σύντομα το Καλλιμάρμαρο.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το Στάδιο στο οποίο αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 και συνεργείο από το κορυφαίο διεθνές τηλεοπτικό πρακτορείο Associated Press επισκέφτηκε το Καλλιμάρμαρο, τράβηξε πλάνα από τις εργασίες και συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Το ρεπορτάζ με τίτλο «Η Αθήνα καθαρίζει το εξ ολοκλήρου μαρμάρινο Ολυμπιακό της Στάδιο για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα», έχει πλάνα από τον καθαρισμό και δηλώσεις του Προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ έχει αναπαραχθεί από δεκάδες κορυφαία δημοσιογραφικά δίκτυα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπως το ABC και το NBC. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028, Casey Wasserman, επικοινώνησε με τον κ. Κούβελο, τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία και εξέφρασε την ανυπομονησία του να έρθει στο Καλλιμάρμαρο: «ανυπομονώ να το δω τελειωμένο και λαμπερό όπως του αξίζει».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μιλώντας στο AP, παρουσίασε τα έργα που ήδη γίνονται αλλά και όσα θα ακολουθήσουν: «Εμείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλάβαμε την ιστορική ευθύνη των εργασιών στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να γίνει ακόμα πιο φωτεινό. Αλλάζουμε τον αγωνιστικό τάπητα για να μπορεί να φιλοξενήσει αγωνίσματα στίβου επιπέδου Diamond League, θα μπουν νέα φώτα Led και ξεκίνησε και ο καθαρισμός των μαρμάρων. Έτσι το Καλλιμάρμαρο θα δείξει τη λαμπρότητα του και είναι το κορυφαίο μνημείο της ανθρωπότητας για το Ολυμπιακό κίνημα. Θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο για την χώρα μας, για την Αθήνα, για όλο τον σύγχρονο πολιτισμό.»

Ο κ. Κούβελος εξήγησε ποια μέθοδος επελέγη για τον καθαρισμό των μαρμάρων. «Στην αρχή εξετάσαμε την επιλογή του καθαρισμού με μηχανήματα λέιζερ, αλλά τελικά επικράτησε η άποψη του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μανόλη Σαρρή που είναι και ο πιο ειδικός και γνωρίζει τα μάρμαρα του Παρθενώνα που είναι επίσης από πεντελικό μάρμαρο, για να γίνει ο καθαρισμός με νερό βρύσης. Ένας επιφανειακός καθαρισμός επιφανειακά, ώστε να μην υπάρξει ενόχληση του μαρμάρου, με χαμηλή πίεση και με ειδικά μηχανήματα, ώστε τα μάρμαρα να αποκτήσουν και πάλι την απόλυτη λαμπρότητα, διατηρώντας την πατίνα των χρόνων.»

Τέλος, επισήμανε ότι τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν στις 10 Σεπτεμβρίου στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τoυς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι. «Έχουμε την ισχυρή στήριξη των χορηγών και μπορούμε να κάνουμε αυτά τα έργα επειδή είναι μία τεράστια δαπάνη. Άλλωστε το Παναθηναϊκό Στάδιο ανακατασκευάστηκε το 1896 με τη βοήθεια χορηγών για να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τώρα μας στηρίζει στα έργα στο Καλλιμάρμαρο, η εταιρεία Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη και τον οποίο ευχαριστούμε. Μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν θα γίνει εδώ η Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, με την παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι ως Έλληνες που οι Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας γίνονται στην Αρχαία Ολυμπία και στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακές Αξίες, της φιλίας, του σεβασμού, της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών», κατέληξε ο κ. Κούβελος μιλώντας στο Associated Press.

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