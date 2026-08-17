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Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη
Ειδήσεις
11:19 - 17 Αυγ 2026

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον κλάδο των κατασκευών κατοικιών στη Γερμανία παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιούλιο. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε στις -29,3 μονάδες, από -30,6 τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν θετικότερα την τρέχουσα κατάστασή τους. Ωστόσο, οι προσδοκίες για το επόμενο διάστημα επιδεινώθηκαν ελαφρώς και εξακολουθούν να παραμένουν σε αρνητικό έδαφος.

«Η αύξηση των οικοδομικών αδειών αρχίζει σταδιακά να περνά στην πραγματική δραστηριότητα του κλάδου», σημειώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. Όπως επισημαίνει, όμως, θα χρειαστεί ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι αυτή η εξέλιξη να μεταφραστεί σε μια ευρύτερη και ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας.

Παράλληλα, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις βελτίωσης στο μέτωπο των παραγγελιών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι διαθέτουν ανεπαρκές ανεκτέλεστο έργο υποχώρησε στο 41,2%, από 43,7% τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι ακυρώσεις έργων αυξήθηκαν αισθητά. Τον Ιούλιο, 13,1% των επιχειρήσεων ανέφεραν ακυρώσεις έργων, έναντι 11,4% τον προηγούμενο μήνα.

Βελτίωση καταγράφηκε και στην προμήθεια υλικών. Το ποσοστό των εταιρειών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βασικά ενδιάμεσα προϊόντα μειώθηκε στο 8,5%, από 9,7%.

«Η κατάσταση των παραγγελιών κινείται σταδιακά προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως την ίδια στιγμή αυξάνονται και πάλι οι ακυρώσεις έργων», τονίζει ο Wohlrabe. «Αυτό δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η ανάκαμψη στις κατασκευές κατοικιών».

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