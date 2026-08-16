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Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
Χρηματιστήρια
17:53 - 16 Αυγ 2026

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές διαχρονικά δυσκολεύονται να προκαλέσουν τον ίδιο επενδυτικό ενθουσιασμό που απολαμβάνουν οι αμερικανικές μετοχές και ορισμένες ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές αγορές. Η Ευρώπη διαθέτει λιγότερες εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές και θεωρείται ότι έχει λιγότερο ελκυστικές μακροπρόθεσμες προοπτικές αύξησης των κερδών.

Ωστόσο, η απότομη αύξηση των κρατικών δημοσιονομικών δαπανών στις αρχές του 2025 έδωσε νέα πνοή στην αγορά. Φέτος, η εικόνα είναι πιο σύνθετη, όμως ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχει αποδειχθεί αξιοσημείωτα ανθεκτικός.

Ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης παρακολουθεί 600 εταιρείες μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης από 17 ευρωπαϊκές χώρες και ουσιαστικά αποτελεί το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του S&P 500. Ο Stoxx 600 έχει ενισχυθεί κατά 10% από την αρχή του 2026, ελαφρώς χαμηλότερα από τον αμερικανικό αντίστοιχο δείκτη, ο οποίος έχει αποδώσει 13,5% την ίδια περίοδο.

Οι ευρωπαϊκές αγορές συχνά περνούν απαρατήρητες σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες και πιο ρευστές αμερικανικές αγορές. Ωστόσο, η Goldman Sachs επιχείρησε την περασμένη εβδομάδα να καταρρίψει ορισμένους από τους «μύθους» σχετικά με τις επενδύσεις στην Ευρώπη.

«Οι επιδόσεις [στην Ευρώπη] ήταν πολύ πιο διαφοροποιημένες απ’ όσο υποδηλώνει η επικρατούσα αφήγηση της αγοράς ή αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι επενδυτές», έγραψαν οι αναλυτές σε σημείωμά τους στις 10 Αυγούστου. «Από το 2022, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ξεπεράσει σημαντικά σε απόδοση τις Magnificent 7. Από την αρχή του 2025 — και παρά το σοκ των δασμών και την ενεργειακή κρίση εφοδιασμού — ο Stoxx της Ευρώπης έχει ξεπεράσει σε απόδοση τον S&P 500».

Ένας ακόμη «μύθος» που αναφέρει η Goldman είναι η αντίληψη ότι ο ανταγωνισμός από την Κίνα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

«Το χρηματιστήριο δεν είναι η οικονομία και οι μεγαλύτεροι κλάδοι — χρηματοοικονομικά, φαρμακευτικές, τεχνολογία, ενέργεια, κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, αεροδιαστημική και άμυνα — δεν είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα», πρόσθεσε η Goldman. «Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% της κεφαλαιοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς».

Ο ευρωπαϊκός κλάδος αυτοκινήτου έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς βρίσκεται παγιδευμένος σε μια πολυετή διαρθρωτική κρίση. Η επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, η απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους Κινέζους ανταγωνιστές και το υψηλότερο κόστος δανεισμού έχουν δημιουργήσει την τέλεια «καταιγίδα» τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς οι όγκοι πωλήσεων εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ο δείκτης Stoxx Autos, άλλωστε, έχει υποχωρήσει κατά 16% από την αρχή του έτους. Η Volkswagen AG και η Stellantis συγκαταλέγονται στις χειρότερες επιδόσεις, με πτώση 27,6% και 51,9%, αντίστοιχα.

Χρειάζεται η Ευρώπη να αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη;

Η BNP Paribas εκτιμά ότι η Ευρώπη είναι πιθανότερο να αποτελέσει ωφελούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη παρά να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξή της, με τον κλάδο των αυτοκινήτων να συγκαταλέγεται σε εκείνους που αναμένεται να επωφεληθούν.

«Σε αυτό το σημείο ο κλάδος είναι τόσο φθηνός, ώστε κανείς ουσιαστικά δεν σκέφτεται τις πιθανές ανοδικές προοπτικές του», δήλωσε στο CNBC η Sophie Huynh, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και στρατηγική αναλύτρια στην BNP Paribas Asset Management.

«Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πότε οι αγορές θα αρχίσουν να μιλούν γι’ αυτό, επειδή μπορείς να παραμείνεις επενδυμένος σε αυτούς τους κλάδους “βαθιάς αξίας” για ένα ή δύο χρόνια, προτού η συναίνεση της αγοράς αντιληφθεί ότι η επένδυση πρόκειται να αποδώσει».

Η Huynh πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος των θετικών ειδήσεων σχετικά με την κατανάλωση στις ΗΠΑ έχει ήδη αποτιμηθεί στις τιμές των μετοχών, «οπότε η δυναμική της αμερικανικής οικονομίας επιβραδύνεται, ενώ η Ευρώπη μόλις τώρα αρχίζει να ανακάμπτει».

Η Goldman αναγνώρισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πίσω σε αρκετούς τομείς, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και στα frontier AI models (μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής), «όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια ή στη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και ανάπτυξη».

Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας υποστήριξαν ότι το γεγονός πως η Ευρώπη βρίσκεται πίσω στο AI trade μπορεί τελικά να μην είναι τόσο κακό.

Η ευρωπαϊκή αγορά λειτουργεί ως ένα είδος αντιστάθμισης κινδύνου (hedge) για επενδυτές που ανησυχούν για ορισμένους από τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ανταγωνισμό από την Κίνα, ανέφεραν.

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