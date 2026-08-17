Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Αν και η Bodhana Sivanandan άρχισε να ασχολείται με το σκάκι μόλις πριν από έξι χρόνια, είναι πλέον πρωταθλήτρια Βρετανίας. Και νικά συστηματικά άνδρες και γυναίκες πολλές φορές μεγαλύτερούς της.

Λιγότερο από ένα λεπτό απέμενε στο χρονόμετρο στον σημαντικότερο αγώνα της σύντομης καριέρας της Bodhana Sivanandan, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Για εκείνη, όμως, αυτός ο χρόνος έμοιαζε σχεδόν με αιωνιότητα.

Καθώς η Sivanandan κοιτούσε τη σκακιέρα, κι ενώ κρινόταν ο τίτλος στο γυναικείο πρωτάθλημα σκακιού της Βρετανίας, χρειάστηκε μόλις 12 δευτερόλεπτα για να υπολογίσει την καθοριστική κίνηση: μια θυσία ίππου που θα της επέτρεπε να πάρει τη βασίλισσα. Καταλαβαίνοντας τι επρόκειτο να συμβεί, η αντίπαλός της δεν είχε άλλη επιλογή από το να της απλώσει το χέρι και να εγκαταλείψει.

Το μόνο πράγμα που ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό από την κίνηση ήταν η ηλικία εκείνης που την έκανε. Σε ηλικία μόλις 11 ετών, η Sivanandan είχε μόλις στεφθεί η νεότερη γυναίκα που έγινε ποτέ πρωταθλήτρια σκακιού Βρετανίας.

«Δεν είχα πολύ χρόνο», λέει. «Αλλά είχα αρκετό για να δω αυτή την κίνηση, να την αναζητήσω και να βεβαιωθώ ότι ήταν σωστή. Οπότε δεν αμφέβαλα για τον εαυτό μου».

Από τότε που άρχισε να παίζει, πριν από έξι χρόνια, η Sivanandan έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει γνωρίσει ποτέ το σκάκι. Είναι ήδη η υψηλότερα βαθμολογημένη σκακίστρια στην Αγγλία, ενώ το να τη βλέπει κανείς να νικά πολύ μεγαλύτερους και πιο έμπειρους άνδρες και γυναίκες έχει γίνει πλέον κάτι συνηθισμένο.

Πέρυσι, η Sivanandan έγινε το νεότερο κορίτσι που νίκησε ποτέ γκραν μετρ σε κλασική παρτίδα σκακιού, επικρατώντας του 60χρονου Peter Wells. Πρόσφατα νίκησε επίσης τον Γάλλο γκραν μετρ Marc’Andria Maurizzi, τον παίκτη που βρίσκεται στην τρίτη θέση της γαλλικής κατάταξης.

«Είναι ένα απόλυτο αστέρι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι ένα νεαρό κορίτσι, και βρίσκεται σε τροχιά ώστε να γίνει μία από τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο, ανεξάρτητα από το φύλο», λέει ο Danny Rensch, επικεφαλής του σκακιού στο Chess.com. «Έχει αυτή την παρουσία που λέει: “Θα σε κερδίσω οπωσδήποτε, ό,τι κι αν γίνει”».

Η Sivanandan γνώρισε για πρώτη φορά το σκάκι κατά τη διάρκεια των lockdown του 2020. Σε αντίθεση όμως με τους ενήλικες που εκείνη τη χρονιά παρασύρθηκαν από τη δημοφιλέστατη σειρά «The Queen’s Gambit», εκείνη έφτασε στο σκάκι εντελώς τυχαία.

Ήταν μόλις πέντε ετών όταν είδε μια σκακιέρα που ένας οικογενειακός φίλος είχε χαρίσει στον πατέρα της και θέλησε να χρησιμοποιήσει τα πιόνια σαν παιχνίδια. Αντί γι’ αυτό, ο πατέρας της τής έμαθε πώς κινούνταν πραγματικά τα κομμάτια.

Αποδείχθηκε ότι η Sivanandan είχε φυσικό ταλέντο. Σύντομα άρχισε να κερδίζει τον πατέρα της και να μαθαίνει μόνη της, αναζητώντας στο διαδίκτυο βίντεο με οδηγίες και μαθήματα. Όταν έπαιξε το πρώτο της τουρνουά στο Λονδίνο, είχε πλέον εθιστεί στο παιχνίδι και δεν άργησε να γίνει αντιληπτό στον κόσμο του σκακιού ότι είχε εμφανιστεί στη σκηνή ένα ασυνήθιστα χαρισματικό κορίτσι.

Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σχολικού σκακιού του 2022, μόλις έναν χρόνο αφότου είχε μάθει για πρώτη φορά ότι οι αξιωματικοί κινούνται διαγώνια, η Sivanandan κέρδισε και τις 24 παρτίδες της.

Σύντομα ξεπέρασε το επίπεδο των αντιπάλων της ηλικίας της. Την επόμενη χρονιά νίκησε σε αγώνα επίδειξης τον πρώην πρωταθλητή Βρετανίας Peter Lee, ο οποίος ήταν τότε 79 ετών. Αργότερα, το 2023, κέρδισε το κορυφαίο γυναικείο βραβείο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα blitz, όπου οι παίκτες πρέπει να κάνουν εξαιρετικά γρήγορες κινήσεις υπό έντονη χρονική πίεση.

Για όσους την παρακολουθούσαν, ήταν εκπληκτικό να βλέπουν μια μαθήτρια με κορδέλα στα μαλλιά να ξεπερνά σε στρατηγική και σκέψη ενήλικες που συμμετείχαν σε κορυφαίες διοργανώσεις ήδη από την εποχή που εκείνη δεν είχε καν γεννηθεί.

Η Sivanandan, όμως, καταλάβαινε ότι η ηλικία δεν καθόριζε ποιος θα κέρδιζε.

«Στην αρχή μου φαινόταν λίγο παράξενο, αλλά τώρα το έχω συνηθίσει», λέει. «Νομίζω ότι πραγματικά δεν είχε σημασία πόσο μεγαλύτεροι ήταν ή οτιδήποτε άλλο».

Η Sivanandan, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να παραμείνει ένα φυσιολογικό παιδί. Πηγαίνει σχολείο και ετοιμάζεται να φοιτήσει στην Year 7, που αντιστοιχεί περίπου στην έκτη τάξη του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, δεν έχει ένα αυστηρά καθορισμένο πρόγραμμα μελέτης σκακιού. Απλώς βρίσκει χρόνο για το σκάκι ανάμεσα στα μαθήματα πιάνου και βιολιού.

Νωρίτερα φέτος, της απονεμήθηκε ο τίτλος της FIDE Master (FM) και έγινε το νεότερο κορίτσι που πέτυχε ποτέ την απαιτούμενη επίδοση για να αποκτήσει τον τίτλο της International Master (IM), καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που είχε σημειώσει η θρυλική Judit Polgar το 1988.

Και ίσως η Polgar να αποτελεί την καλύτερη σύγκριση για την εντυπωσιακή άνοδο της Sivanandan. Η Polgar ήταν η μοναδική γυναίκα στην ιστορία που κατατάχθηκε στο Top 10 της παγκόσμιας γενικής κατάταξης, ενώ είχε πετύχει περίφημες νίκες απέναντι σε κορυφαίους άνδρες σκακιστές, μεταξύ των οποίων και ο Garry Kasparov.

Για τη Sivanandan, ο επόμενος στόχος είναι να αποκτήσει τον τίτλο του Grandmaster (GM) το συντομότερο δυνατό. Η κατάκτηση του βρετανικού πρωταθλήματος ήταν απλώς η αρχή.

«Χάρηκα», λέει. «Αλλά εξακολουθώ να θέλω να συνεχίσω και να μην σταματήσω εδώ».