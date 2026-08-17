Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

Ο ανώτατος Αμερικανός αξιωματικός που επιβλέπει τον πόλεμο στο Ιράν δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον στρατό, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση αναφορών για εξουθένωση και κακές συνθήκες πάνω στο USS Abraham Lincoln. Ωστόσο, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ πρόσθεσε ότι ορισμένες από τις ανησυχίες που είχαν αναδειχθεί ήταν «παλιές ειδήσεις».

Ο Κούπερ, επικεφαλής της U.S. Central Command (Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ), επισκέφθηκε το USS Lincoln το Σάββατο, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στη Μέση Ανατολή. Χαρακτήρισε τον χρόνο που πέρασε πάνω στο αεροπλανοφόρο «εμπνευσμένο και συγκλονιστικό» και δήλωσε ότι είδε «συντροφικότητα, ομαδικό πνεύμα και ανθεκτικότητα».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια», δήλωσε ο ναύαρχος, αναγνωρίζοντας ότι οι μεγάλης διάρκειας παραμονές στη θάλασσα είναι «μοναδικά απαιτητικές και δύσκολες». Είπε ότι η ψυχική υγεία είναι «άλλη μία πτυχή της ατομικής υγείας και απαιτεί την προσοχή μας, ακριβώς όπως η σωματική και η πνευματική υγεία».

Η ανάπτυξη του USS Lincoln έχει παραταθεί περισσότερο από έναν μήνα πέρα από το προβλεπόμενο επτάμηνο πρόγραμμα. Δημοκρατικοί γερουσιαστές έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τους στρατιωτικούς ηγέτες σχετικά με αναφορές για ελλείψεις σε τρόφιμα και προμήθειες, μόλυνση του νερού, προβλήματα με τα λύματα, επιδείνωση του ηθικού και απόπειρες αυτοκτονίας στο πλοίο.

Η Military Times ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι τουλάχιστον δύο ναύτες επιχείρησαν να πηδήξουν στη θάλασσα, με τη σύζυγο ενός από αυτούς να λέει ότι η εξουθένωση προκάλεσε την απόπειρα του συζύγου της να πηδήξει.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποβάθμισε τις αναφορές την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι η κατάσταση έχει «παρουσιαστεί εντελώς λανθασμένα». Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή εάν η ανάπτυξη του USS Lincoln είχε διαρκέσει υπερβολικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την εκτίμηση αυτή, λέγοντας ότι «δεν ήταν ούτε κατά διάνοια αρκετά μεγάλη».

Ο Κούπερ, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στη Wall Street Journal, δήλωσε ότι «ζητήματα που σχετίζονται με το φαγητό, το ζεστό νερό και άλλες ανησυχίες» είχαν επισημανθεί «πριν από μήνες» και είχαν αντιμετωπιστεί από την ηγεσία.

«Αυτό που διαπίστωσα πάνω στο Lincoln είναι ότι πολλά στοιχεία αυτών των ιστοριών αποτελούν πλέον παλιές ειδήσεις», έγραψε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το USS Abraham Lincoln θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα, στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης εναλλαγής. Το αεροπλανοφόρο USS George Washington, το οποίο έχει ως βάση τον Ειρηνικό, αναμένεται να το αντικαταστήσει.

Σε εμπόλεμη ζώνη για περισσότερες από 200 ημέρες

Ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού Χανγκ Κάο δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ότι το πλήρωμα έχει αναπτυχθεί σε εμπόλεμη ζώνη για περισσότερες από 200 ημέρες, έχει πραγματοποιήσει 10.000 αποστολές και έχει ρίξει 1,5 εκατομμύριο λίβρες πυρομαχικών.

«Είναι επίσης αλήθεια», δήλωσε ο Κάο, ότι «ένας μικρός αριθμός περιστατικών ψυχικής υγείας» αντιμετωπίστηκε χωρίς απώλεια ζωής και ότι «τα γεύματα προσαρμόστηκαν όταν δεν ήταν διαθέσιμος ανεφοδιασμός με φρέσκα τρόφιμα». Πρόσθεσε ότι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με την πατρίδα περιορίζονταν επίσης όταν η επιχειρησιακή απειλή ήταν υπερβολικά υψηλή.

Ενώ τόνισε ότι η ψυχική υγεία αποτελεί «προτεραιότητα της ηγεσίας» για τους ανώτερους αξιωματικούς που υπηρετούν στο Lincoln, ο Κούπερ δήλωσε ότι, από τα 11 ενεργά αμερικανικά αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού, «το Lincoln έχει σήμερα έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία».

Ο ναύαρχος Μάικ Μάλεν, πρώην πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή «This Week» του ABC ότι μίλησε με τον Κούπερ μετά την επίσκεψή του και ότι η είδηση πως τα μέλη του πληρώματος επιστρέφουν στην πατρίδα είχε ενισχύσει το ηθικό τους.

Ο Μάλεν δήλωσε στο ABC News ότι οι αναφορές σχετικά με τις συνθήκες στο πλοίο «ήταν ασφαλώς πολύ ανησυχητικές», αλλά ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι «εργάζονται εντατικά πάνω σε αυτά τα ζητήματα».

«Πιστεύω επίσης ότι η αλήθεια πιθανότατα βρίσκεται κάπου στη μέση», είπε.