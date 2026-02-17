ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Παρασκευαΐδη μετά τα αλλεπάλληλα «φάουλ»

Η διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, βουλευτή Λέσβου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν προκάλεσε έκπληξη. Ο συγκεκριμένος βουλευτής είχε υποπέσει σε αρκετά «φάουλ», με αποτέλεσμα πολλοί να απορούν για την ανοχή και την υπομονή που είχε επιδείξει μέχρι πρότινος ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ποια ήταν αυτά; Ρατσιστικές και ξενοφοβικές αναφορές σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ομοφοβικά σχόλια — ήταν μάλιστα από τους βουλευτές που απείχαν από την ψηφοφορία για την ισότητα στον γάμο —, επιθέσεις κατά του «συντρόφου» και νυν βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει σταυρό στη Λέσβο στις επερχόμενες εκλογές, καθώς και θετικά σχόλια για την πολιτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ίσως το ηπιότερο επεισόδιο να ήταν η δημόσια τοποθέτησή του υπέρ της συμπόρευσης με μια ενιαία κεντροαριστερά υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, θέση που βρίσκεται εκτός της επίσημης κομματικής γραμμής. Όταν είχε ερωτηθεί σχετικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς πριν λίγες εβδομάδες σε τηλεοπτικό πάνελ για το αν ανησυχούσε για ενδεχόμενη «μεταγραφή» του βουλευτή σε ένα πιθανό σχήμα υπό τον Τσίπρα, είχε απαντήσει σκωπτικά ότι «δεν νομίζω να έχει αλλάξει τόσο πολύ τις απόψεις του ο κ. Τσίπρας», προκαλώντας γέλια στο στούντιο.

Η αναφορά, ωστόσο, του κ. Παρασκευαΐδη σε τηλεοπτική του παρέμβαση ότι εφόσον κρινόταν αναγκαίο, θα έπρεπε να εξεταστεί ακόμη και συνεργασία με δικτατορικά καθεστώτα ώστε να κυβερνηθεί η χώρα, αποτέλεσε το «κερασάκι στην τούρτα» και οδήγησε τελικά στη διαγραφή του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες και διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο βουλευτής Λέσβου διατηρεί θερμές σχέσεις με κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου να εμφανίζεται ως πιθανότερη επόμενη πολιτική του στέγη.

Πλέον, μετά τη διαγραφή του κ. Παρασκευαΐδη, το ΠΑΣΟΚ αριθμεί 32 βουλευτές.

