Εκτός της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Παρασκευαϊδης για τη «συγκυβέρνηση» με δικτατορικά καθεστώτα
Πολιτική
20:27 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τον βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι δηλώσεις του βουλευτή, στις οποίες ανέφερε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα, οδήγησαν σε άμεση αντίδραση της ηγεσίας του κόμματος.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε ότι «ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ».

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί σαφή αποστασιοποίηση του κόμματος από τις δηλώσεις του βουλευτή και υπογραμμίζει τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απέναντι σε ακραίες ή αμφιλεγόμενες πολιτικές προτάσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 20:39
