Ο Τσίπρας βάζει πανιά και... ξάρτια: Το μήνυμα για το «πλήρωμα» στο νέο κόμμα (video)

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη Δευτέρα στη Λάρισα την Ιθάκη και έκανε ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Φάνηκε πως χρειάζεται ακόμη χρόνο, αλλά είναι προφανές πως πλέον έχει πάρει οριστική απόφαση να επιστρέψει στην... ενεργό δράση. Απλώς ακόμα βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας.

Στο φινάλε της ομιλίας του είπε χαρακτηριστικά:



«Ξέρω το αίτημά σας. Ξέρω τι περιμένετε και τι ζητάτε από μένα. Έχω πλήρη επίγνωση- πιστέψτε με. Και της ευθύνης και του βάρους της ευθύνης. Εσείς λέτε, “βγες μπροστά”, και εγώ σας απαντώ: τώρα είναι η ώρα του “μαζί”. Μαζί να βγούμε μπροστά, μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη.



Και να φροντίσουμε χωρίς ανυπομονησία αλλά με δουλειά μυρμηγκιού, να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν. Γιατί μας περιμένουν θύελλες. Με αξιόμαχο πλήρωμα, νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς. Με γνώρισμα την αγάπη στο λαό, στο ταξίδι, στον προορισμό. Μαζί να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας για την Ιθάκη».

