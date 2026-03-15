ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρυσοχοΐδης: Σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανούς κινδύνους που αφορούν και την Ελλάδα
Πολιτική
11:23 - 15 Μαρ 2026

Χρυσοχοΐδης: Σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανούς κινδύνους που αφορούν και την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε σήμερα (15/3) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ότι οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, επισημαίνοντας πως υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που αφορούν και την Ελλάδα.      

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν διαρκώς τις διαθέσιμες πληροφορίες και βρίσκονται σε συνεχή ανταλλαγή στοιχείων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη που να δικαιολογεί συναγερμό.

«Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα», υπογράμμισε ο υπουργός.

Για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου ενός 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξουν πλήρεις απαντήσεις για την υπόθεση, ενώ όσοι εμπλέκονται θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως σημείωσε, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο πρόκειται ξεκάθαρα για περιστατικό βίας. Επισήμανε μάλιστα ότι, παρότι έχουν γίνει βήματα προόδου στην αντιμετώπιση της βίας μέσα στα γήπεδα, το φαινόμενο έχει μεταφερθεί πλέον εκτός αυτών.

«Πρόκειται για εγκληματίες που δρουν πίσω από οπαδικές ομάδες. Καθήκον της Πολιτείας είναι να διαλύσει αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και να αποκαλύψει ποιοι πραγματικά βρίσκονται πίσω από αυτά τα σχήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh35i0t44yvd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Θάνατοι κρατουμένων στον Κορυδαλλό

Σχολιάζοντας τον θάνατο δύο κρατουμένων στις Φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ο υπουργός δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές οι ακριβείς συνθήκες των θανάτων. Όπως είπε, οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, θα αποδοθούν.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα υπερπληθυσμού των φυλακών, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για τη δημιουργία πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Πρόστιμα μέσω «έξυπνων καμερών»

Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι, παρά την πιλοτική λειτουργία καμερών και τις σχετικές προειδοποιήσεις, αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.

Όπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η επιβολή προστίμων μέσω των «έξυπνων καμερών», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκτεταμένη παραβατικότητα στους δρόμους. Παράλληλα σημείωσε ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι η μικρή καθυστέρηση που μπορεί να προκύπτει από ελέγχους όπως τα αλκοτέστ, αλλά η ασφάλεια των οδηγών και η ασφαλής επιστροφή τους στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τα Σαββατοκύριακα καταγράφεται πλέον μείωση στα τροχαία ατυχήματα, κάτι που αποδίδεται στην ενισχυμένη αστυνόμευση.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προβλέπει ότι σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με επίπεδο αλκοόλ μεταξύ 0,20 και 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν -με δική τους ευθύνη- να παραλαμβάνουν το όχημα, ώστε να μην χρειάζεται να το μεταφέρει η τροχαία.

Νέο σχέδιο για την κυκλοφορία στην Αθήνα

Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει την παρουσία 150 αστυνομικών στους δρόμους, εκτεταμένη αξιοποίηση καμερών και εντατικούς ελέγχους σε βασικούς οδικούς κόμβους.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης και η μείωση των παραβάσεων που επιβαρύνουν τη ροή της κυκλοφορίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Προανήγγειλε την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα για να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Προανήγγειλε την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα για να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας

Αραγτσί: Πιθανή η εμπλοκή του Ισραήλ σε επιθέσεις κατά αμάχων σε αραβικές χώρες
Ειδήσεις

Αραγτσί: Πιθανή η εμπλοκή του Ισραήλ σε επιθέσεις κατά αμάχων σε αραβικές χώρες

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας στο Παρίσι: Δασμοί, σπάνιες γαίες και γεωπολιτικές εντάσεις στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας στο Παρίσι: Δασμοί, σπάνιες γαίες και γεωπολιτικές εντάσεις στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους
Ειδήσεις

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν
Ειδήσεις

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών
Ειδήσεις

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ