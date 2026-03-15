Χρυσοχοΐδης: Σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανούς κινδύνους που αφορούν και την Ελλάδα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε σήμερα (15/3) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ότι οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, επισημαίνοντας πως υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που αφορούν και την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν διαρκώς τις διαθέσιμες πληροφορίες και βρίσκονται σε συνεχή ανταλλαγή στοιχείων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη που να δικαιολογεί συναγερμό.

«Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα», υπογράμμισε ο υπουργός.

Για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου ενός 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξουν πλήρεις απαντήσεις για την υπόθεση, ενώ όσοι εμπλέκονται θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως σημείωσε, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο πρόκειται ξεκάθαρα για περιστατικό βίας. Επισήμανε μάλιστα ότι, παρότι έχουν γίνει βήματα προόδου στην αντιμετώπιση της βίας μέσα στα γήπεδα, το φαινόμενο έχει μεταφερθεί πλέον εκτός αυτών.

«Πρόκειται για εγκληματίες που δρουν πίσω από οπαδικές ομάδες. Καθήκον της Πολιτείας είναι να διαλύσει αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και να αποκαλύψει ποιοι πραγματικά βρίσκονται πίσω από αυτά τα σχήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Θάνατοι κρατουμένων στον Κορυδαλλό

Σχολιάζοντας τον θάνατο δύο κρατουμένων στις Φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ο υπουργός δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές οι ακριβείς συνθήκες των θανάτων. Όπως είπε, οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, θα αποδοθούν.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα υπερπληθυσμού των φυλακών, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για τη δημιουργία πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Πρόστιμα μέσω «έξυπνων καμερών»

Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι, παρά την πιλοτική λειτουργία καμερών και τις σχετικές προειδοποιήσεις, αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.

Όπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η επιβολή προστίμων μέσω των «έξυπνων καμερών», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκτεταμένη παραβατικότητα στους δρόμους. Παράλληλα σημείωσε ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι η μικρή καθυστέρηση που μπορεί να προκύπτει από ελέγχους όπως τα αλκοτέστ, αλλά η ασφάλεια των οδηγών και η ασφαλής επιστροφή τους στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τα Σαββατοκύριακα καταγράφεται πλέον μείωση στα τροχαία ατυχήματα, κάτι που αποδίδεται στην ενισχυμένη αστυνόμευση.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προβλέπει ότι σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με επίπεδο αλκοόλ μεταξύ 0,20 και 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν -με δική τους ευθύνη- να παραλαμβάνουν το όχημα, ώστε να μην χρειάζεται να το μεταφέρει η τροχαία.

Νέο σχέδιο για την κυκλοφορία στην Αθήνα

Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει την παρουσία 150 αστυνομικών στους δρόμους, εκτεταμένη αξιοποίηση καμερών και εντατικούς ελέγχους σε βασικούς οδικούς κόμβους.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης και η μείωση των παραβάσεων που επιβαρύνουν τη ροή της κυκλοφορίας.