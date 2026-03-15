Νέος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας στο Παρίσι: Δασμοί, σπάνιες γαίες και γεωπολιτικές εντάσεις στο επίκεντρο

Κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας πρόκειται να ξεκινήσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στο Παρίσι την Κυριακή (15/3), με στόχο να επιλύσουν εκκρεμότητες στην εμπορική τους εκεχειρία και να ανοίξουν έναν ομαλό δρόμο για το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου, Donald Trump στο Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, Xi Jinping στο τέλος Μαρτίου.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι συζητήσεις, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent και τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, He Lifeng, αναμένεται να επικεντρωθούν στη μεταβολή των αμερικανικών δασμών, στη ροή κινεζικών σπάνιων γαιών και μαγνητών προς Αμερικανούς αγοραστές, στους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών υψηλής τεχνολογίας και στις κινεζικές αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

Οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στα κεντρικά γραφεία του Organisation for Economic Co‑operation and Development στο Παρίσι, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το σχεδιασμό των συνομιλιών. Να σημειώθεί εδώ ότι η Κίνα δεν είναι μέλος του οργανισμού των 38 κυρίως εύπορων δημοκρατιών και θεωρεί τον εαυτό της αναπτυσσόμενη χώρα.

Ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Jamieson Greer θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια μιας σειράς συναντήσεων σε ευρωπαϊκές πόλεις τον περασμένο χρόνο με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων που απείλησαν με σχεδόν πλήρη κατάρρευση το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Αναλυτές του εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας δήλωσαν ότι, λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας και της εστίασης της Ουάσιγκτον στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, οι πιθανότητες για μια σημαντική εμπορική συμφωνία είναι περιορισμένες, είτε στο Παρίσι, είτε στη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο.

«Και οι δύο πλευρές, νομίζω, έχουν έναν ελάχιστο στόχο: να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση που να κρατά τα πράγματα μαζί και να αποφεύγει μια ρήξη και νέα κλιμάκωση των εντάσεων», δήλωσε ο Scott Kennedy, ειδικός στην κινεζική οικονομία στο Center for Strategic and International Studies στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ ίσως θελήσει να επιστρέψει από το Πεκίνο με σημαντικές κινεζικές δεσμεύσεις για αγορά νέων αεροσκαφών της Boeing και για μεγαλύτερες αγορές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και σόγιας. Όμως, για να το πετύχει αυτό, ενδέχεται να χρειαστεί να προσφέρει κάποια παραχώρηση στους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών υψηλής τεχνολογίας, πρόσθεσε ο Κένεντι.

Αντί γι’ αυτό, είπε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια σύνοδος κορυφής που «θα δίνει επιφανειακά την εντύπωση προόδου, αλλά στην πραγματικότητα θα αφήσει τα πράγματα περίπου εκεί που βρίσκονται τους τελευταίους τέσσερις μήνες».

Επισημαίνεται ότι Τραμπ και Σι ενδέχεται να συναντηθούν άλλες τρεις φορές μέσα στην τρέχουσα χρονιά, μεταξύ άλλων σε μια σύνοδο της Asia‑Pacific Economic Cooperation που θα φιλοξενήσει η Κίνα τον Νοέμβριο και σε μια σύνοδο της Group of Twenty που θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, όπου θα μπορούσε να σημειωθεί πιο ουσιαστική πρόοδος.

Ανησυχίες για το πετρέλαιο λόγω του πολέμου με το Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν πιθανότατα θα τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών στο Παρίσι, ιδιαίτερα σε σχέση με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου η Κίνα λαμβάνει το 45% του πετρελαίου της.

Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης μια 30ήμερη εξαίρεση από τις κυρώσεις για να επιτραπεί η πώληση ρωσικού πετρελαίου που είχε μείνει σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, κίνηση που αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Σάββατο (14/3), ο Τραμπ κάλεσε και άλλες χώρες να βοηθήσουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, αφού η Ουάσιγκτον βομβάρδισε στρατιωτικούς στόχους στο πετρελαϊκό τερματικό του νησιού Kharg στο Ιράν και η Τεχεράνη απείλησε με αντίποινα.

Επανεξέταση της εμπορικής εκεχειρίας

Οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν επιπλέον την πρόοδο στην τήρηση των δεσμεύσεων της εμπορικής εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025 που ανακοινώθηκε από τον Τραμπ και τον Σι στο Busan της Νότιας Κορέας.

Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω συμφωνία απέτρεψε μια μεγάλη κλιμάκωση των εντάσεων, μείωσε τους αμερικανικούς δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές και «πάγωσε» για έναν χρόνο τους αυστηρούς κινεζικούς περιορισμούς εξαγωγής σπάνιων γαιών.

Επίσης ανέστειλε την επέκταση της αμερικανικής «μαύρης λίστας» κινεζικών εταιρειών που απαγορεύεται να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών.

Η Κίνα συμφώνησε από την πλευρά της να αγοράσει 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αμερικανικής σόγιας κατά το εμπορικό έτος 2025 και 25 εκατομμύρια τόνους την περίοδο του 2026 που θα ξεκινήσει με τη φθινοπωρινή συγκομιδή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Μπέσεντ, δήλωσαν ότι η Κίνα μέχρι στιγμής έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Μπουσάν, επικαλούμενοι τις αγορές σόγιας που έχουν φτάσει τους αρχικούς στόχους.

Ωστόσο, ενώ ορισμένες βιομηχανίες λαμβάνουν εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα -η οποία κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή- οι αμερικανικές αεροδιαστημικές και εταιρείες ημιαγωγών δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες και αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ελλείψεις βασικών υλικών.

«Οι αμερικανικές προτεραιότητες πιθανότατα θα είναι οι αγορές αγροτικών προϊόντων από την Κίνα και η μεγαλύτερη πρόσβαση σε κινεζικές σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο William Chou, ανώτερος ερευνητής στο Hudson Institute.

Νέες εμπορικές έρευνες

Ο Γκριρ και ο Μπέσεντ φέρνουν επίσης ένα νέο σημείο τριβής στις συνομιλίες του Παρισιού: μια νέα έρευνα βάσει του νόμου Section 301 of the Trade Act για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που στοχεύει την Κίνα και άλλους 15 μεγάλους εμπορικούς εταίρους λόγω φερόμενης υπερβάλλουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο γύρο δασμών μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Γκριρ ξεκίνησε επίσης μια παρόμοια έρευνα για καταγγελλόμενες πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας σε 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαγόρευση ορισμένων εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες αυτές αποσκοπούν στην επαναφορά της πίεσης των δασμών του Τραμπ προς τους εμπορικούς εταίρους, αφού το Supreme Court of the United States ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ με βάση έναν νόμο έκτακτης ανάγκης, κρίνοντάς τους παράνομους.

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά μείωσε τους δασμούς του Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά εκείνος επέβαλε αμέσως έναν παγκόσμιο δασμό 10% βάσει άλλης εμπορικής νομοθεσίας.

Η Κίνα κατήγγειλε την Παρασκευή (13/3) τις έρευνες και δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει αντίμετρα.

«Ο νέος γύρος συνομιλιών είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και δοκιμασία», ανέφερε το Xinhua News Agency.

«Το αν οι επικείμενες συνομιλίες θα επιτύχουν πρόοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική πλευρά. Η Ουάσιγκτον πρέπει να προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις με ορθολογική και πραγματιστική νοοτροπία και να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές που στηρίζουν τις σταθερές οικονομικές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».