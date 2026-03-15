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Αραγτσί: Πιθανή η εμπλοκή του Ισραήλ σε επιθέσεις κατά αμάχων σε αραβικές χώρες
Ειδήσεις
10:43 - 15 Μαρ 2026

Αραγτσί: Πιθανή η εμπλοκή του Ισραήλ σε επιθέσεις κατά αμάχων σε αραβικές χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υποδέχεται θετικά κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, εκτίμησε ότι είναι πιθανό το Ισραήλ να βρίσκεται πίσω από επιθέσεις εναντίον αμάχων σε αραβικές χώρες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.      

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ακόμη ότι το drone Lucas, -αμερικανικής κατασκευής-, ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν έχουμε στοχεύσει καμία αστική ή κατοικημένη περιοχή σε χώρες της περιοχής», υπογράμμισε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με κράτη της περιοχής για τη σύσταση κοινής ερευνητικής επιτροπής που θα διερευνήσει τα περιστατικά επιθέσεων σε περιφερειακούς στόχους.

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