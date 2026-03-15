Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ακόμη ότι το drone Lucas, -αμερικανικής κατασκευής-, ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή.
10:43 - 15 Μαρ 2026
Αραγτσί: Πιθανή η εμπλοκή του Ισραήλ σε επιθέσεις κατά αμάχων σε αραβικές χώρες
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υποδέχεται θετικά κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, εκτίμησε ότι είναι πιθανό το Ισραήλ να βρίσκεται πίσω από επιθέσεις εναντίον αμάχων σε αραβικές χώρες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.