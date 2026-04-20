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ΠΑΣΟΚ vs Μαρινάκης για το ταξίδι Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη
Πολιτική
14:52 - 20 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ vs Μαρινάκης για το ταξίδι Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη

Reporter.gr Newsroom
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Τα καυστικά σχόλια του Παύλου Μαρινάκη για το ταξίδι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βαρκελώνη για το Global Progressive Mobilization προκάλεσαν την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, που σε σχετική ανακοίνωση τονίζει: «Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τους μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας. Μόνο που επειδή πάνε για μαλλί, θα βρεθούν κουρεμένοι».  

Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε χαρακτηριστικά: «Απ’ ότι είδα στο ταξίδι του στην Ισπανία που ήταν και ο λόγος που η συζήτηση στη Βουλή έγινε την Πέμπτη και όχι την Παρασκευή, περιορίστηκε στο βίντεο στο TikTok και στη selfie» και προσέθεσε:

«Δεν είχαμε κάποια δημόσια παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη. Γιατί το λέω; Δεν το λέω για να κάνουμε πλάκα, είναι πολύ σοβαρό. Επειδή κατά καιρούς προβαίνει σε δριμύτατη κριτική για την παρουσία του πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Του πρωθυπουργού που βρέθηκε στο Κογκρέσο και χειροκροτήθηκε από τις δύο πλευρές αυτού. Του πρωθυπουργού που με δικές του παρεμβάσεις άλλαξε όλη η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα. Η χώρα μας πήρε τα περισσότερα χρήματα σε συνάρτηση με του ΑΕΠ και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Όταν είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στα λόγια, καλό είναι τα λόγια να συνοδεύονται και από πράξεις. Και επειδή θεωρώ – είμαι βέβαιος ότι ο κ. Ανδρουλάκης προωθεί τις διαχρονικές εθνικές θέσεις, όταν βρίσκεται σε τόσο σημαντικά για το κόμμα που ανήκει – το ΠΑΣΟΚ – και τον ευρύτερο χώρο το ΠΑΣΟΚ, καλό είναι και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας να τοποθετείται όχι μόνο για τα θέματα του δικού τους χώρου, αλλά και για τα συμφέροντα της χώρας δεδομένων και κάποων θέσεων που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο κ. Σάντσεθ και σε σχέση με τη γείτονα χώρα», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

ΠΑΣΟΚ: Καληνύχτα σας, κ. Μαρινάκη

Η Χαριλάου Τρικούπη ανάφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της:

«Ο κ. Μαρινάκης πανικόβλητος και σε συγχορδία με τους επικοινωνιακούς βραχίονες της κυβέρνησης σε ΜΜΕ και social media, επιτέθηκε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς.

Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τους μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας. Μόνο που επειδή πάνε για μαλλί, θα βρεθούν κουρεμένοι.

Ο κ. Ανδρουλάκης ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχε θίξει σε συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το ζήτημα του εμπάργκο όπλων από ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία.

Χαρακτηριστικά είχε πει: «Πέρυσι, καταθέσαμε ως Σοσιαλιστές την πρόταση μου για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, μετά από την πολιτική παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία. Η τροπολογία επικυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά τίποτε δεν άλλαξε. Πολλά κράτη – μέλη συμπεριλαμβανομένων και αυτών με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως της Ισπανίας, συνεχίζουν να εξάγουν όπλα στην Τουρκία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια των δύο κρατών μελών. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Άραγε ο κ. Μητσοτάκης που είναι τόσο «δυσαρεστημένος» από τους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, έκανε ποτέ κάτι ανάλογο απέναντι στον Γερμανό Καγκελάριο, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και τους λοιπούς ομογάλακτούς του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα;

Η απάντηση είναι, ΠΟΤΕ. Ας μην ψάξει στα αρχεία του ο κ. Μαρινάκης, δεν θα βρει ούτε λέξη.

Εξάλλου, η συμφωνία για την εξαγωγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας υπογράφηκε επί διακυβέρνησης Ραχόι, επίσης ομοτράπεζου της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Όσον αφορά τους υπαινιγμούς περί αντισημιτισμού που ακούστηκαν, στους κόλπους των Σοσιαλιστών δεν υπάρχουν αρνητές του Ολοκαυτώματος. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όμως, πριν κάνουν καριέρα ως πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα «ορφανά» του κ. Καρατζαφέρη με τα τσεκούρια πρωταγωνιστούσαν στην εκστρατεία του αντισημιτισμού λέγοντας ότι… δεν υπήρξε Ολοκαύτωμα.

Καληνύχτα σας, κ. Μαρινάκη».

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