ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα με επικοινωνιακά κόλπα
Πολιτική
13:21 - 21 Απρ 2026

Κατρίνης: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα με επικοινωνιακά κόλπα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να αλλάξει την πραγματικότητα με την επικοινωνία – όπως είπε – στηλίτευσε ο Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποπειράται να αλλάξει την πραγματικότητα, με επικοινωνιακά μέσα, σε μία σειρά από τομείς, όπως η δικαιοσύνη, αλλά και σε ζητήματα καθημερινότητας.

Αναφερόμενος στα όσα αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Λέσβο έκανε λόγο για ανθρώπους που καταστρέφονται για να λάβουν για μια ακόμη φορά υποσχέσεις από τον 7ο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας τον οποίον συνάντησαν πριν λίγες ημέρες. Για αυτό ακριβώς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται σήμερα στο νησί για να τους ακούσει και να αναδείξει τα προβλήματα τους.

Μιλώντας για όσα απασχολούν τις τελευταίες ημέρες τα φώτα της δημοσιότητας σχετικά με την δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, τόνισε ότι αυτό που αποφασίζεται αύριο είναι να αφεθεί η δικαιοσύνη ελεύθερη για να κρίνει την εμπλοκή Βουλευτών της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι ενώ η κυβέρνηση λέει ότι σέβεται την δικαιοσύνη, την ίδια ώρα ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατηγορεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι για λόγους τακτικής στέλνει τμηματικά τη δικογραφία. Έτσι ενώ ομνύει στο όνομα της Ευρώπης την ίδια στιγμή κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyqb6s6kns9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Είναι η ίδια παράταξη που ζητάει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για να μη κρέμονται οι βουλευτές στα μανταλάκια αλλά δεν ζητάει επιτάχυνση της δικαιοσύνης στο θέμα των υποκλοπών που υπάρχει μάλιστα και ο κίνδυνος της παραγραφής.

Είναι η ίδια η παράταξη που λέει ότι σέβεται τους θεσμούς και έχει κάνει τρεις εξεταστικές για να πάρει αποφάσεις ότι κανείς δεν ευθύνεται για τίποτα οχυρωμένη πίσω από το «πλειοψηφία έχουμε ότι θέλουμε κάνουμε». Για να μην θυμίσω τον Ιούλιο του 2025 πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την ψηφοφορία παρωδία στην Βουλή με τις επιστολικές ψήφους.

Κάποιοι θεωρούν ότι με όρους επικοινωνίας θα προκαταλάβουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θεωρούν ότι με όρους επικοινωνίας θα αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ανέφερε ο Βουλευτής για να κλείσει με το ένας κύκλος όμως έχει κλείσει, η χώρα πρέπει να αναπνεύσει και για αυτό ζητάμε εκλογές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία
Πολιτική

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας
Πολιτική

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης
Πολιτική

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ