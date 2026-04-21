Κατρίνης: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα με επικοινωνιακά κόλπα

Τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να αλλάξει την πραγματικότητα με την επικοινωνία – όπως είπε – στηλίτευσε ο Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποπειράται να αλλάξει την πραγματικότητα, με επικοινωνιακά μέσα, σε μία σειρά από τομείς, όπως η δικαιοσύνη, αλλά και σε ζητήματα καθημερινότητας.

Αναφερόμενος στα όσα αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Λέσβο έκανε λόγο για ανθρώπους που καταστρέφονται για να λάβουν για μια ακόμη φορά υποσχέσεις από τον 7ο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας τον οποίον συνάντησαν πριν λίγες ημέρες. Για αυτό ακριβώς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται σήμερα στο νησί για να τους ακούσει και να αναδείξει τα προβλήματα τους.

Μιλώντας για όσα απασχολούν τις τελευταίες ημέρες τα φώτα της δημοσιότητας σχετικά με την δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, τόνισε ότι αυτό που αποφασίζεται αύριο είναι να αφεθεί η δικαιοσύνη ελεύθερη για να κρίνει την εμπλοκή Βουλευτών της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι ενώ η κυβέρνηση λέει ότι σέβεται την δικαιοσύνη, την ίδια ώρα ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατηγορεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι για λόγους τακτικής στέλνει τμηματικά τη δικογραφία. Έτσι ενώ ομνύει στο όνομα της Ευρώπης την ίδια στιγμή κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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Είναι η ίδια παράταξη που ζητάει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για να μη κρέμονται οι βουλευτές στα μανταλάκια αλλά δεν ζητάει επιτάχυνση της δικαιοσύνης στο θέμα των υποκλοπών που υπάρχει μάλιστα και ο κίνδυνος της παραγραφής.

Είναι η ίδια η παράταξη που λέει ότι σέβεται τους θεσμούς και έχει κάνει τρεις εξεταστικές για να πάρει αποφάσεις ότι κανείς δεν ευθύνεται για τίποτα οχυρωμένη πίσω από το «πλειοψηφία έχουμε ότι θέλουμε κάνουμε». Για να μην θυμίσω τον Ιούλιο του 2025 πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την ψηφοφορία παρωδία στην Βουλή με τις επιστολικές ψήφους.

Κάποιοι θεωρούν ότι με όρους επικοινωνίας θα προκαταλάβουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θεωρούν ότι με όρους επικοινωνίας θα αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ανέφερε ο Βουλευτής για να κλείσει με το ένας κύκλος όμως έχει κλείσει, η χώρα πρέπει να αναπνεύσει και για αυτό ζητάμε εκλογές.