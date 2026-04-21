Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης και ξαναρχίζει η τροφοδοσία στη Λέσβο

Έληξε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου το μπλόκο που είχαν στήσει οι κτηνοτρόφοι στο λιμάνι της Μυτιλήνης, βάζοντας προσωρινό τέλος σε μια πολυήμερη κινητοποίηση που επηρέασε καθοριστικά τη λειτουργία της αγοράς και των μεταφορών στο νησί.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, καθοριστική για την εξέλιξη των γεγονότων ήταν η παρέμβαση των αρχών κατά την προσέγγιση πλοίου στο λιμάνι. Συγκεκριμένα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λέσβου και ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης ήρθαν σε απευθείας επαφή με τους κτηνοτρόφους που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι εκείνη την ώρα ήταν λιγοστά άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν από τον χώρο, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν μια τόσο μικρή ομάδα να διατηρεί μπλόκο απαγόρευσης φορτηγών στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Λίγη ώρα αργότερα, το μπλόκο λύθηκε και η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται.

Η αποχώρηση των κτηνοτρόφων σηματοδοτεί την αποκατάσταση της κανονικότητας στην κίνηση φορτηγών και εμπορευμάτων, με τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης να επανέρχονται σταδιακά στους συνήθεις ρυθμούς.

Το μπλόκο των κτηνοτρόφων αποτέλεσε ένα από τα πιο δυναμικά μέσα πίεσης προς την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των αντιδράσεων για τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, οι παραγωγοί επέτρεπαν τη μετακίνηση επιβατών και ΙΧ οχημάτων, ωστόσο εμπόδιζαν τη διέλευση φορτηγών, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στον εφοδιασμό του νησιού. Η εικόνα άδειων ραφιών σε σούπερ μάρκετ, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η γενικότερη αναστάτωση στην τοπική οικονομία ανέδειξαν το εύρος των επιπτώσεων της κινητοποίησης.