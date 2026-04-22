Μητσοτάκης σε Ράμα: Έχουμε μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα

Τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων εξέφρασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλβανός ομόλογός του Έντι Ράμα, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας τον Αλβανό πρωθυπουργό, τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας. «Είναι πάντα καλό να κάνουμε τον απολογισμό σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις και στη συνεχιζόμενη υποστήριξή μας στο δύσκολο μονοπάτι που ακολουθείτε στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει περιθώριο επίλυσης εκκρεμών ζητημάτων. «Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις που ισχυροποιούν μια πραγματική φιλία», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα εξέφρασε την πρόθεση της αλβανικής πλευράς να προχωρήσει στην υλοποίηση των ήδη συμφωνηθέντων. «Είμαστε πολύ πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε συμφωνήσει μαζί. Τόσο σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας όσο και όλα τα θέματα που έχουν τεθεί και δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες ανάμεσά μας», δήλωσε.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του, τονίζοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

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