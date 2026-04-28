ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία και τη λογοδοσία του ΕΛΚΑΚ
Πολιτική
12:09 - 28 Απρ 2026

Κατρίνης: Κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία και τη λογοδοσία του ΕΛΚΑΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ζήτημα της λειτουργίας και της λογοδοσίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.Α.Κ.), που ιδρύθηκε με τον νόμο 5110/2024 και λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας, ενώ χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, μετά από συνεργασία με τον τομέα Άμυνας του κόμματος.

Όπως επισημαίνει, σχεδόν δύο έτη μετά τη σύσταση του Κέντρου, έχουν ανακοινωθεί δύο βασικές δράσεις για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, με πρόβλεψη ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο του 2026, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η εξέλιξή τους. Παράλληλα, το ΕΛΚΑΚ έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον δέκα προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη προγραμμάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαφάνεια ως προς τη συμβασιοποίηση και την πρόοδό τους.

Στην ερώτηση τίθενται συγκεκριμένα ζητήματα προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου, όπως το κατά πόσο η αποδοχή προτάσεων σε επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας TRL 7 είναι συμβατή με τον σκοπό της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και ποιο είναι το ετήσιο κόστος λειτουργίας του, πόσο προσωπικό απασχολεί και με ποιες διαδικασίες πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Επιπλέον, ζητούνται στοιχεία για τις πρώτες συμβάσεις έργων έρευνας και ανάπτυξης που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2026 και συνδέονται με δοκιμές στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», καθώς και για έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, με έμφαση στο ύψος και τους όρους των συμβάσεων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπογραμμίζει ότι, καθώς το ΕΛΚΑΚ διαχειρίζεται δημόσιους πόρους για την ανάπτυξη αμυντικής καινοτομίας, είναι αναγκαία η διασφάλιση λογοδοσίας και διαφάνειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο του Υπ. Παιδείας για την αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο του Υπ. Παιδείας για την αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου;  

Παπαστεργίου: «Ψηλά» στην ατζέντα της ΕΕΤΤ τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο
Πολιτική

Παπαστεργίου: «Ψηλά» στην ατζέντα της ΕΕΤΤ τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο

Eurobank: Ξεπέρασε τους στόχους και βάζει πλώρη για νέα άνοδο – Tα μηνύματα Καραβία και Ζανιά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Ξεπέρασε τους στόχους και βάζει πλώρη για νέα άνοδο – Tα μηνύματα Καραβία και Ζανιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ