Κατρίνης: Κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία και τη λογοδοσία του ΕΛΚΑΚ

Το ζήτημα της λειτουργίας και της λογοδοσίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.Α.Κ.), που ιδρύθηκε με τον νόμο 5110/2024 και λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας, ενώ χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, μετά από συνεργασία με τον τομέα Άμυνας του κόμματος.

Όπως επισημαίνει, σχεδόν δύο έτη μετά τη σύσταση του Κέντρου, έχουν ανακοινωθεί δύο βασικές δράσεις για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, με πρόβλεψη ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο του 2026, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η εξέλιξή τους. Παράλληλα, το ΕΛΚΑΚ έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον δέκα προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη προγραμμάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαφάνεια ως προς τη συμβασιοποίηση και την πρόοδό τους.

Στην ερώτηση τίθενται συγκεκριμένα ζητήματα προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου, όπως το κατά πόσο η αποδοχή προτάσεων σε επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας TRL 7 είναι συμβατή με τον σκοπό της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και ποιο είναι το ετήσιο κόστος λειτουργίας του, πόσο προσωπικό απασχολεί και με ποιες διαδικασίες πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Επιπλέον, ζητούνται στοιχεία για τις πρώτες συμβάσεις έργων έρευνας και ανάπτυξης που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2026 και συνδέονται με δοκιμές στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», καθώς και για έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, με έμφαση στο ύψος και τους όρους των συμβάσεων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπογραμμίζει ότι, καθώς το ΕΛΚΑΚ διαχειρίζεται δημόσιους πόρους για την ανάπτυξη αμυντικής καινοτομίας, είναι αναγκαία η διασφάλιση λογοδοσίας και διαφάνειας.