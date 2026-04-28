Eurobank: Ξεπέρασε τους στόχους και βάζει πλώρη για νέα άνοδο – Tα μηνύματα Καραβία και Ζανιά

Σαφές μήνυμα ανθεκτικότητας και συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, έστειλαν η διοίκηση της Eurobank κατά την ετήσια γενική συνέλευση, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίων Καραβίας να υπογραμμίζει την υπέρβαση των στόχων το 2025 και τον πρόεδρο Γιώργος Ζανιάς να επισημαίνει τις προκλήσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τονίζοντας παράλληλα τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας υπό την προϋπόθεση συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων.

Στην ισχυρή πορεία και τον μετασχηματισμό της Eurobank, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, κατά την ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας. Όπως τόνισε, το 2025 αποτέλεσε έτος εδραίωσης της στρατηγικής οργανικής ανάπτυξης, διαφοροποίησης εσόδων και τεχνολογικής αναβάθμισης, με την Eurobank να υπερβαίνει τους στόχους της και να ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων –ιδίως στην ενέργεια και τον πληθωρισμό– επισημαίνοντας τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Ο κ. Καραβίας ανέδειξε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τη συμβολή της τράπεζας στη χρηματοδότηση επενδύσεων και την έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας παράλληλα φιλόδοξους στόχους για την επόμενη τριετία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της συστημικής Γιώργος Ζανιάς, εστίασε στη δική του ομιλία στις προκλήσεις που διαμορφώνει το ασταθές διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Όπως υπογράμμισε, η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική δυναμική, ωστόσο παραμένει εκτεθειμένη σε εξωγενείς κινδύνους, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές εξελίξεις. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κ. Ζανιάς στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς της χώρας.

Η ομιλία του κ. Καραβία:

«Το 2025 σηματοδότησε ένα έτος εμπέδωσης και επέκτασης της στρατηγικής που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια και στηρίζεται στην οργανική ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στην τεχνολογική αναβάθμιση.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη χρονιά, πετύχαμε και ξεπεράσαμε όλους τους οικονομικούς στόχους που είχαμε θέσει. Πέρα από την ισχυρή οργανική ανάπτυξη, στην οποία θα αναφερθώ λεπτομερώς στη συνέχεια, ολοκληρώσαμε τη νομική συγχώνευση των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών μας στην Κύπρο, συγκροτώντας το μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα. Ανακοινώσαμε την εξαγορά του κλάδου ζωής της Eurolife, που επιστρέφει στoν Όμιλο, ύστερα από μια 10ετία, ενισχύοντας τις εργασίες μας στο χώρο των ασφαλειών και στην Ελλάδα. Βάζουμε τα θεμέλια για το μέλλον, με σημαντικές επενδύσεις στις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες αιχμής. Προχωρούμε στην ανταμοιβή των μετόχων μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, ενώ παρουσιάσαμε και το νέο σχεδιασμό μας για την επόμενη τριετία, με ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους.

Συνολικά, έχουμε χτίσει πια ένα ισχυρό Όμιλο, με ενεργητικό που προσεγγίζει τα €110 δισεκατομμύρια, έτοιμο να αξιοποιήσει όλες τις μελλοντικές ευκαιρίες και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες και απρόβλεπτες προκλήσεις.

Γεωοικονομικές ανακατατάξεις και υψηλή αβεβαιότητα

Και οι προκλήσεις αυτές δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, η αστάθεια και η μεταβλητότητα αποτελούν πλέον μια σταθερά. Η οποία συνδυαζόμενη και με την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη καθιστά όχι πλέον μόνον την αλλαγή, αλλά και την ταχύτητα της αλλαγής βασική παράμετρο.

Όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο της Τράπεζας κ. Ζανιά, έχουμε δυο όψεις της δυναμικής που διαμορφώνεται και επηρεάζει τη δραστηριότητα της Τράπεζας. Από τη μία πλευρά, η οικονομία και στις τρεις κύριες αγορές μας, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά μεγαλύτερους από το μέσο ευρωπαϊκό - διαφορά που αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ιδίως μέσα από τον αντίκτυπό του στις τιμές της ενέργειας, επιδρά αρνητικά στην παγκόσμια ανάπτυξη και στις οικονομίες των χωρών που είμαστε παρόντες.

Οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και καθοδικές στην ανάπτυξη, περισσότερο μάλιστα στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ. Αυτή αποτελεί μια δύσκολη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών καθώς ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού είναι υπαρκτός. Η αγορά αναμένει αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η οποία ενδεχομένως δεν θα είναι μεγάλη, λόγω των πιέσεων στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί θετική συγκυρία για τη χώρα μας, ότι αντιμετωπίζει τη διεθνή κρίση από ισχυρή δημοσιονομική θέση και με ένα ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα. Η ανθεκτικότητα στις κρίσεις αποκτάται κατά τη διάρκεια των ομαλών περιόδων, ενδεχομένως σε αντίθεση με απόψεις που ζητούν πιο χαλαρή πολιτική στο δημόσιο ή χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η κριτική που έχει ασκηθεί για τη φορολογική πολιτική και το τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο δεν δικαιώνεται σε περιόδους όπως αυτή, αλλά αντίθετα αποδεικνύεται επικίνδυνα εφήμερη.

Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές

Σχετικά με τα οικονομικά μας αποτελέσματα, το 2025, η κερδοφορία ύψους €1,362 δις, εμφανίζεται ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το 2024, γεγονός αναμενόμενο λόγω των χαμηλότερων διατραπεζικών επιτοκίων. Όμως, η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερη από το 15% που ήταν ο αρχικός στόχος. Η κερδοφορία του Ομίλου προήλθε κατά το ήμισυ από εργασίες εκτός Ελλάδος, κυρίως με τη συνεισφορά των θυγατρικών μας τραπεζών στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Τα κέρδη της Eurobank Ltd στην Κύπρο ανήλθαν στα €491 εκ., ενώ η συμβολή τους στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου ήταν 35%. Στη Βουλγαρία, η Postbank κατέγραψε κέρδη €224 εκ., δηλαδή το 16% της συνολικής κερδοφορίας μας.

Ο σχετικός δείκτης των κύριων εποπτικών κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,6%, σημαντικά υψηλότερος από το εποπτική απαίτηση. Εκμεταλλευόμενοι τις θετικές συνθήκες της αγοράς, τα συνολικά κεφάλαια (Total CAD) ενισχύθηκαν από δύο εκδόσεις ΑΤ1, συνολικού ύψους €1,1 δισ., και ο δείκτης τους διαμορφώθηκε στο 20%. Συγχρόνως, ανακλήθηκε το υψηλού κόστους ομόλογο Tier II €950 εκ., 16 χρόνια ύστερα από την αρχική του έκδοση το 2009, με τη μορφή προνομιούχων μετοχών, κατά την έναρξη της κρίσης και την μετέπειτα μετατροπή του, το 2018, σε ομόλογο Tier II.

Η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) στο 2,6% και πολύ υψηλή κάλυψη από προβλέψεις, πάνω από 95%. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την προσπάθεια ελέγχου του κόστους, διατηρώντας ένα πολύ χαμηλό για τον κλάδο -και σε ευρωπαϊκή σύγκριση- δείκτη κόστους προς έσοδα, της τάξης του 37%.

Έτσι, είμαστε σε θέση να προτείνουμε στη ΓΣ τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους μας, ύψους €717 εκ., από τα οποία €429 εκ. σε μέρισμα και €288 εκ. για επαναγορά ιδίων μετοχών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 11,8 λεπτά του ευρώ, αυξημένο κατά 12,7% σε σχέση με το 2025, συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος που διανεμήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Το 2025 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η Τράπεζα, κατόπιν συμφωνίας των εποπτικών αρχών, εφάρμοσε με δική της πρωτοβουλία την επιταχυνόμενη απόσβεση του DTC. Συγκεκριμένα, πέρα από την απόσβεση που ορίζει ο σχετικός νόμος, η Τράπεζα, κάθε χρόνο, θα αποσβένει επιπλέον ποσό ίσο με 29% της συνολικής διανομής προς τους μετόχους. Αυτό θα οδηγήσει σε μηδενισμό της συμμετοχής του DTC στα κεφάλαια μας κατά 10 έτη νωρίτερα, δηλαδή το 2031, με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις μας. Σήμερα, το DTC αποτελεί το 32% των κύριων εποπτικών κεφαλαίων μας (CET1), το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών τραπεζών.

Από αυτή την εξαιρετική αφετηρία διαμορφώσαμε και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό για την επόμενη τριετία 2026-28, θέτοντας φιλόδοξους, αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Με βάση μακροοικονομικές υποθέσεις που είχαν γίνει πριν την κρίση της Μέσης Ανατολής, προσβλέπουμε σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξημένη στην περιοχή του 17% το 2028, έναντι στόχου 15% για τον οποίο είχαμε δεσμευτεί πέρυσι στο τριετές πλάνο 2025-27, ενώ η μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή διαμορφώνεται στο 10% περίπου. Το πλάνο προβλέπει διανομή ίση με το 55% των κερδών, με αποτέλεσμα η σωρευτική διανομή για την τριετία 2026-2028 να εκτιμάται στα €2,6 δις ευρώ, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 2023-2025. Οι επιπτώσεις της παρούσας κρίσης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν μεταβάλλουν τις παραπάνω εκτιμήσεις.

Εθνικές προτεραιότητες

Συχνά στο δημόσιο λόγο υπάρχει αναφορά στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Οι στόχοι της Eurobank ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες, καθώς η στρατηγική μας είναι απολύτως συμβατή και υποβοηθητική των κεντρικών στόχων της Πολιτείας.

Έχουμε τονίσει την ανάγκη η αύξηση των επενδύσεων να καταστεί ο πολικός αστέρας της οικονομικής μας πολιτικής. Μόνο μέσω επενδύσεων θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας, που με τη σειρά της θα οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕΠ και των μισθών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταγωνιστούμε στη χρηματοδότηση όλων των μεγάλων επενδύσεων, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, τη διοχέτευση των δανείων του ΤΑΑ στην αγορά, και τη μετάβαση σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο οικονομικό πρότυπο.

Επίσης, η Τράπεζα συστηματικά προάγει το θετικό αφήγημα της χώρας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, συμβάλλοντας στην προσέλκυση και χρηματοδότηση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στο ασφαλιστικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της συχνότητας ακραίων φυσικών φαινομένων, προωθούμε ενεργά την ασφαλιστική κουλτούρα, στην οποία η Ελλάδα ακόμη υστερεί σημαντικά έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Προάγουμε την αξία της αποταμίευσης, ακόμη και με μη παραδοσιακές μεθόδους, όπως μέσω της ειδικής εφαρμογής Every Day Invest στο Eurobank mobile app, καθώς και μέσω πληθώρας επενδυτικών προϊόντων, ενώ συμβάλλουμε στο 2ο και 3ο πυλώνα ασφάλισης μέσω των ασφαλιστικών προϊόντων της Eurolife Life.

Την περίοδο 2026-2028, προχωρούμε στην τεχνολογική αναβάθμιση του Ομίλου. Οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών με νέες λειτουργικότητες και μεγαλύτερη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι οποίες -πέρα από την διευκόλυνση των πελατών μας- έχουν αποδειχτεί πολύτιμος αρωγός της Πολιτείας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Επίσης, μέρος των επενδύσεών μας στην τεχνολογία κατευθύνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων για τον εντοπισμό εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνεργαζόμαστε ενεργά με τις κρατικές αρχές για τον περιορισμό του οικονομικού εγκλήματος.

Στην Κύπρο, μεταξύ των άλλων, στηρίζουμε τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων με την Ινδία, όπου σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε γραφείο αντιπροσωπείας. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, στρατηγική πύλη εισόδου ινδικών εταιριών, που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια γέφυρα ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών με τη χώρα αυτή στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του εμπορικού διαδρόμου IMEC. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, φυσικά αναλόγως με την εξέλιξη της παρούσας κρίσεως.

Στη Βουλγαρία, είμαστε ενεργός αρωγός επιχειρήσεων και νοικοκυριών με χρηματοδότηση, τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Συγχρόνως, η Postbank πρωτοστάτησε στην ομαλή μετάβαση στη νέα νομισματική πραγματικότητα που συνιστά η καθιέρωση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος.

Προτεραιότητα οι πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το 2025, στον Όμιλο, οι χορηγήσεις αυξήθηκαν οργανικά κατά €5,3 δις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, αφορά στην πιστωτική μας επέκταση κατά €3.6 δισ. στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική επίδοση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο κατέγραψε αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά 10,9%, μια από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη.

Στη διοχέτευση των δανείων του ΤΑΑ στην οικονομία, έχουμε πρωταγωνιστική παρουσία, καθώς από τα 615 συμβασιοποιημένα αιτήματα, που χρηματοδοτούν επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού €21 δισ., συμμετέχουμε σε 112, τα οποία αντιστοιχούν σε επενδύσεις άνω των €8,5 δισ. ή 40% του συνόλου. Είμαστε σταθερά στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων -μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Το περιθώριο των δανείων προς επιχειρήσεις, κινήθηκε πτωτικά για ακόμη μια χρονιά, γεγονός που επηρεάζει μεν τα έσοδα της Τράπεζας, αλλά από την άλλη αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης των επιχειρήσεων-πελατών μας.

Η Τράπεζα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δραστηριοποιείται έμμεσα και στο κλάδο των μικροπιστώσεων, μέσω της μετοχικής και χρηματοδοτικής σχέσης της με την εταιρία AFI Microfinance. Η AFI Microfinance ΑΕ είναι ίδρυμα μικροπιστώσεων, αδειοδοτημένο από την ΤτΕ, που έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση και επιχειρηματική εκπαίδευση ανθρώπων που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα, αλλά χωρίς πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια. Με τη στήριξη της Eurobank, η AFI έχει χορηγήσει περισσότερα από 1000 μικροδάνεια, δημιουργώντας πάνω από 1400 θέσεις εργασίας.

Για τους ιδιώτες πελάτες η ποιότητα εξυπηρέτησης αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής της κύριας τράπεζάς τους. Το μοντέλο phygital, που έχουμε υιοθετήσει, έχει ιδιαίτερα θετική αποδοχή από παλαιούς και νέους πελάτες μας, συνδυάζοντας τη φυσική και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, με υπηρεσίες όπως η δυνατότητα για ορισμό ραντεβού σε ελάχιστο διάστημα, σε χρόνο και κατάστημα της επιλογής τους.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, η πιστωτική επέκταση στη στεγαστική πίστη επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια σε θετικό έδαφος. Η Eurobank, έχει ενεργό συμβολή στην προώθηση των κρατικών προγραμμάτων, όπως το Σπίτι μου 2, αλλά και αυτοτελώς, αναγνωρίζοντας τη σημασία της τραπεζικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους. Το 2025, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 60%, ξεπερνώντας τα €750 εκ.. Η τιμολογιακή μας πολιτική συνέβαλε ώστε, με βάση στοιχεία της ΕΚΤ, στην Ελλάδα το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως 5 ετών να υποχωρήσει στο 2,95%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών, έναντι μέσου όρου 3,37% για τις χώρες της ευρωζώνης. Συνολικά, η Ελλάδα είναι η 5η φθηνότερη χώρα σε αυτά τα δάνεια.

Την βαθιά σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με την πελατειακή μας βάση αντανακλά η αύξηση των καταθέσεων κατά €4 δις. Στον τομέα διαχείρισης περιουσίας, οι επιδόσεις μας ήταν επίσης εξαιρετικές, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση να αυξάνονται κατά €2,3 δισ. ή 30%, ενώ διευρύναμε τη σχέση μας και με πελάτες private banking κατά 12%.

Οι οικονομικές επιδόσεις της Eurobank και η σχέση με τους πελάτες μας αποτυπώνονται στην αναγνώριση από διεθνείς οίκους. Για τρίτη χρονιά είμασταν στην πρώτη δεκάδα της Lloyd’s List με τις σημαντικότερες τράπεζες στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ανάμεσα σε πολλές άλλες αναγνωρίσεις και βραβεύσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ο οργανισμός Global Finance μας ανακήρυξε για 11η συνεχή χρονιά Best Bank for Cash Management in Greece. Στην Κύπρο, η Eurobank κατέκτησε τον τίτλο «Τράπεζα της Χρονιάς 2025» από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό The Banker, μέλος του ομίλου Financial Times.

Στρατηγική διαφοροποίησης πηγών εσόδων

Η διαφοροποίηση πηγών εσόδων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας και βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαφοροποίηση σε δύο άξονες: το γεωγραφικό, αλλά και στη διάρθρωση των βασικών μας δραστηριοτήτων.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε στις τρεις σημαντικές εξαγορές στις οποίες προχωρήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή της Ελληνικής Τράπεζας, της κυπριακής ασφαλιστικής CNP και την εξαγορά και επανένταξη στον Όμιλό μας της εταιρίας ασφαλειών ζωής της Eurolife.

Στην Κύπρο, με τη λειτουργία της Eurobank Limited, και ενσωματώνοντας τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, δημιουργήσαμε τον μεγαλύτερο πάροχο τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών.

Στη Βουλγαρία, η πλήρης ένταξη στο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου αποτέλεσε πρώτα από όλα μια εθνική επιτυχία. Για το τραπεζικό σύστημα, η συμμετοχή στην ευρωζώνη δημιουργεί νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης εργασιών. Η Eurobank είναι σε άριστη θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο οικονομικό περιβάλλον στη βουλγαρική αγορά.

Ενώ ο Όμιλος έχει ήδη πετύχει σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση εσόδων, καθώς ήδη το 50% αυτών προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, η διαφοροποίηση στο σκέλος των δραστηριοτήτων απαιτεί περαιτέρω ενέργειες.

Ειδικότερα, διακρίνουμε τρεις κύριους τομείς δραστηριότητας - τις τραπεζικές εργασίες, την ασφαλιστική δραστηριότητα και τη διαχείριση περιουσίας. Στον τομέα των ασφαλειών και στις τραπεζοασφάλειες, προσδοκούμε αύξηση εσόδων κατά 40% ετησίως για την επόμενη τριετία, ποσοστό που εμπεριέχει την ενσωμάτωση της Eurolife στον Όμιλο. Ωστόσο η φιλόδοξη πρόβλεψη για 40% ετήσια αύξηση περιλαμβάνει και σημαντική οργανική ανάπτυξη.

Ως προς τον τρίτο κύριο τομέα, αυτόν της διαχείρισης περιουσίας, αναμένουμε αύξηση εσόδων κατά 24% ετησίως για την ίδια τριετία. Κέντρα για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας αποτελούν οι τράπεζες μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά κυρίως η θυγατρική μας στο Λουξεμβούργο, η Eurobank Private Bank Luxembourg, με υποκατάστημα στο Λονδίνο και την Αθήνα, και, παράλληλα, η Asset Management AEDAK με δραστηριότητα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.

Μετασχηματισμός με μοχλό την τεχνολογία αιχμής

Έτερο μείζονα στόχο αποτελεί η θεμελίωση του μέλλοντος της Τράπεζας. Καταλύτη των αλλαγών στο διεθνές τραπεζικό περιβάλλον αποτελεί η συνεχής και επιταχυνόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη. Για την περίοδο 2026–2028, υλοποιούμε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, συνολικού ύψους περίπου €750 εκ. Στην Ελλάδα, αναβαθμίζουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα, προσθέτοντας συνεχώς υπηρεσίες και λειτουργικότητες στην εφαρμογή της Τράπεζας, το Eurobank mobile app.

Στην Κύπρο, υλοποιείται η λειτουργική συγχώνευση και η μετάπτωση σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, ενώ στο Λουξεμβούργο ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου core IT συστήματος. Στη Βουλγαρία, μετά την απρόσκοπτη μετάβαση στο ευρώ, επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Postbank.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την τράπεζα και τις θυγατρικές μας. Ήδη, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές εφαρμογές, όπως η EVA -ο ψηφιακός βοηθός για πελάτες και εργαζομένους- καθώς και ένα ευρύ φάσμα λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς της διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου συναλλαγών (AML& Fraud Detection), της ανάπτυξης λογισμικού και της παροχής προσωποποιημένων προτάσεων. Παράλληλα, επιταχύνουμε το μετασχηματισμό των λειτουργιών μας, μέσω αυτοματοποιήσεων στα Operations, και όλα αυτά διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η Eurobank είναι οι άνθρωποί της – στην πράξη

Καμία επένδυση σε υποδομές, όμως, δεν έχει νόημα αν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επένδυση στους ανθρώπους. Η επιτυχία της Eurobank ήταν και παραμένει συναρτώμενη με την ποιότητα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τις επιδόσεις των ανθρώπων της. Θέλουμε να παραμείνουμε μέτρο σύγκρισης για τον ανταγωνισμό στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού - και γι’αυτό κοιτάζουμε ταυτόχρονα το παρόν και το μέλλον.

Τα προγράμματα ανάπτυξης αφορούν όλα τα επίπεδα διοίκησης του Οργανισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2025 η Eurobank αναδείχθηκε εργοδότης επιλογής - μια αναγνώριση από την αγορά ιδίως για την έμφαση σε επαναπατρισμό ταλαντούχων στελεχών από το εξωτερικό. Την τελευταία τριετία υλοποιήσαμε ένα διευρυμένο σχέδιο προσλήψεων, με 880 νέους εργαζόμενους σε όλες τις μονάδες τις τράπεζας, στην πλειονότητά τους από τις νεότερες επαγγελματικές γενιές, ενώ για το 2026 σχεδιάζουμε άλλες 350 νέες προσλήψεις.

Από τα κέρδη του 2025, προτείνεται προς τη ΓΣ, ποσό ύψους €35,3 εκ. να διανεμηθεί στους εργαζομένους της Τράπεζας στην Ελλάδα, αυξημένο κατά 14% για το προσωπικό και κατά 5% για την ανώτατη διοίκηση. Το 83% του συνόλου των εργαζομένων και το 95% των εργαζομένων στο δίκτυο καταστημάτων λαμβάνει εφέτος μεταβλητές αποδοχές. Αντίστοιχα προγράμματα συμμετοχής στην κερδοφορία της τράπεζας ισχύουν για το προσωπικό και τα στελέχη μας στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο.

Τέλος, ήδη από 2024, η Τράπεζα έλαβε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό μια πρωτοποριακή για τον κλάδο απόφαση που αφορά τους εργαζομένους της. Προχωρήσαμε στη θέσπιση της στήριξης των συναδέλφων που αποκτούν το τρίτο ή παραπάνω παιδί τους με ένα σημαντικό εφάπαξ ποσό, της τάξης των 25.000 ή 30.000 ευρώ. Ήδη 29 συνάδελφοι έχουν λάβει την ενίσχυση για 31 παιδιά.

Ένα όλο και βαθύτερο κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από την ανταμοιβή των ανθρώπων μας, ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη μας απέναντι στις χώρες και τις κοινωνίες που υπηρετούμε. Διευρύνουμε συνεχώς το κοινωνικό μας αποτύπωμα, με πρωτοβουλίες και δράσεις ισχυρής μακροχρόνιας δέσμευσης, με βαθύ θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Συμβάλλουμε έτσι σε ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες, ισότητα και προοπτική για όλους. Το νήμα που συνδέει τις κεντρικές πρωτοβουλίες μας είναι η νέα γενιά και οι ανάγκες της. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στις σχετικές πρωτοβουλίες της Τράπεζας, για το Δημογραφικό, την Παιδεία, την καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές μας εξωτερικού, στις αντίστοιχες χώρες.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σε σχετικά μικρό βάθος χρόνου, η στρατηγική μας δεν έχει απλώς υλοποιηθεί και φέρει καρπούς. Έχει πλήρως μετασχηματίσει την Τράπεζα. Το 2018, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν ακόμη στο 37% - σήμερα, ύστερα από τις πρωτοβουλίες που πρώτοι τότε αναλάβαμε, στην περιοχή του 2,5%, ευθέως συγκρίσιμος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε προχωρήσει με συγκεκριμένες ενέργειες αποχώρησης από χώρες στο εξωτερικό, όπου είχαμε χαμηλό μερίδιο αγοράς, επομένως και περιορισμένες προοπτικές αποδοτικής παρουσίας. Συγχρόνως, όμως πραγματοποιήσαμε εξαγορές, σε χώρες όπου είχαμε συστημική παρουσία, που άλλαξαν την κλίμακα του οργανισμού: η απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, αλλά και η ενσωμάτωση, στη βουλγαρική θυγατρική μας Postbank, των εργασιών δύο ελληνικών τραπεζών που αποχώρησαν από τη χώρα και της λιανικής τραπεζικής της BNP. Αποκτήσαμε ασφαλιστικές εταιρίες στην Κύπρο και την Ελλάδα, ώστε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα μας σε αυτό τον τομέα.

Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, σε περισσότερα από 500 καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία αλλά και το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. Μας έχουν εμπιστευθεί καταθέσεις €83 δισ., ενώ διαχειριζόμαστε περιουσιακά τους στοιχεία ύψους άνω των €20 δις. Από μια ελληνική τράπεζα στη δίνη της κρίσης, η Eurobank έχει εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό, τον πρώτο ελληνικό τραπεζικό όμιλο με ισολογισμό σχεδόν €110 δις.

Πέρα όμως, από τις επιχειρηματικές μας επιτυχίες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Eurobank είμαστε υπερήφανοι ότι μέσα από τη δουλειά μας επιτελούμε τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τράπεζας. Πυξίδα μας παραμένει η δημιουργία ουσιαστικής αξίας για όλους: για τις χώρες όπου λειτουργούμε, υποστηρίζοντας μια βιώσιμη ανάπτυξη. Για τους πελάτες μας, με την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες, και τον προσωπικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους σχεδιασμό. Για τους εργαζομένους μας, με την υποστήριξη ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος που παρέχει εύφορο έδαφος για την επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Και για εσάς, τους μετόχους μας, που μας στηρίζετε έμπρακτα με την εμπιστοσύνη σας.

Αυτή την ευθύνη αισθανόμαστε όταν δουλεύουμε καθημερινά όλοι μας, στελέχη και εργαζόμενοι, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την αφοσίωση τους στην Τράπεζά μας. Δουλεύουμε καθημερινά για το σήμερα και το αύριο της Eurobank

Τις τελευταίες σχεδόν δύο δεκαετίες, η αβεβαιότητα τείνει να γίνει η νέα κανονικότητα. Διαδοχικές κρίσεις επηρεάζουν τις αγορές και τις ζωές μας. Παράλληλα όμως, οι κρίσεις αυτές φαίνεται να έχουν οδηγήσει και στη δημιουργία κάποιων «αντισωμάτων» στις αγορές, ενώ η ελληνική οικονομία φαίνεται να κινείται σταθερά και σχετικά ικανοποιητικά, με μικρούς μόνο κλυδωνισμούς, μέσα σε ένα τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον.

Τη χρονιά που πέρασε, η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με τον αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό 3,3%, δεδομένου του αριθμού και της έντασης των διαταραχών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2026 εισήλθε επίσης με θετική δυναμική. Η αναζωπύρωση όμως των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες και οι επακόλουθες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, θέτουν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Καθοριστικής σημασίας για τις επιπτώσεις της εν λόγω διαταραχής δεν είναι τόσο το μέγεθος της ανόδου των τιμών, όσο το χρονικό διάστημα διατήρησής τους σε υψηλά επίπεδα, καθώς η επιμονή των υψηλών τιμών ενισχύει τις πληθωριστικές προσδοκίες, αυξάνοντας τις πιθανότητες συσταλτικής νομισματικής πολιτικής και τον κίνδυνο εμφάνισης στασιμοπληθωρισμού.



Συνεπώς, εφόσον η τρέχουσα εκεχειρία διατηρηθεί και μετατραπεί σε διαρκή ειρήνη στην περιοχή, και οι τιμές της ενέργειας αρχίσουν να υποχωρούν σχετικά σύντομα, όπως εκτιμάται από τις αγορές, οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν διαχειρίσιμες. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες, που βρίσκονται σε λειτουργία, ενισχύουν τον βαθμό ανθεκτικότητας της παγκόσμιας οικονομίας. Τέτοιοι παράγοντες είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, και η μειωμένη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο λόγω της εισόδου, μεταξύ άλλων, και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα.

Η Ευρωζώνη, ως μεγάλος καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευάλωτων περιοχών στην άνοδο των τιμών της ενέργειας. Γι’ αυτό, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης εκτιμάται από την ΕΚΤ ότι θα υποχωρήσει στο 0,9% περίπου το 2026, από 1,5% το 2025, με τις προβλέψεις ωστόσο να διέπονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, πολιτικών ανακατατάξεων και διάχυτης αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική και το 2025. Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσής της διατηρήθηκε στο 2,1%, συνεχίζοντας να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης για 5ο συναπτό έτος, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% το 2025, στο χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο από το 2008. Θετικά αποτιμάται και η βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ. Με ώθηση από τα έργα του ΤΑΑ, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο επιταχύνθηκε, η ψαλίδα του εξωτερικού ελλείμματος περιορίστηκε, ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε βασικός μοχλός μεγέθυνσης, τροφοδοτούμενη από το επίμονα αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Παρά την ασθενή ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και τη διάχυτη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, το ΔΝΤ – τον Απρίλιο 2026 – προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026 (+1,8%), στηριζόμενη στην ανθεκτική κατανάλωση των νοικοκυριών και στις επενδύσεις του ΤΑΑ, προτού επιβραδύνει στο 1,7% το 2027, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται περαιτέρω στο 7,4%. Πρόκληση βέβαια αποτελεί η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να αποφευχθεί απότομη επιβράδυνση μετά την ολοκλήρωση του ΤΑΑ.

Σε αντίθεση, όμως, με την Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει κάτω από το 2%, στην Ελλάδα, ακόμα και πριν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, παρέμενε επίμονα κοντά στο 3% λόγω υπερθέρμανσης της οικονομίας και των δυσλειτουργιών που έχουν απομείνει σε αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας. Εάν επιμείνει το διαφορικό του πληθωρισμού, ενδέχεται να επιφέρει επιβάρυνση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η εν εξελίξει ενεργειακή κρίση συμβάλλει αρνητικά στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Πρόβλημα παραμένει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο υποχώρησε στο 5,7% του ΑΕΠ το 2025, από 7,2% το 2024, παραμένοντας όμως άνω του 5% του ΑΕΠ καθ’ όλη τη μεταπανδημική περίοδο. Δεδομένης της υψηλής εξάρτησης τόσο της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής από τις εισαγωγές, το ΔΝΤ αναμένει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει υψηλό μεσοσοπρόθεσμα (2026: 6,4%, 2027: 5,7%), καταδεικνύοντας την ατελή μεταρρύθμιση του οικονομικού υποδείγματος της χώρας και δημιουργώντας κάποιους κινδύνους για τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Η μείωσή του κάτω από το 3% του ΑΕΠ είναι απαραίτητη, αλλά αυτό απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ποιοτικής ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η χώρα μας έχει επιστρέψει πλήρως σε πρωτογενή πλεονάσματα μετά την πανδημία, με το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ το 2025, ενώ το συνολικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ. Δημοσιονομικά η Ελλάδα αποτελεί μια άλλη χώρα σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, με πρόβλεψη από το ΔΝΤ να «πέσει» στο 136,9% μέχρι το 2027 λόγω της σχετικά γρήγορης ανάπτυξης, του σχετικά υψηλού πληθωρισμού και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, υφίστανται όμως καθοδικοί κίνδυνοι: εξωγενώς, υπάρχουν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα για τους δασμούς και την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ο πόλεμος Ουκρανίας–Ρωσίας και οι συναφείς εντάσεις στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας, η αναιμική ανάπτυξη στην ΕΖ, καθώς και ο κίνδυνος νέων ενεργειακών πιέσεων που ενδέχεται να απαιτήσουν στοχευμένα και προσωρινά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης. Εσωτερικά, έχουμε ένα οικονομικό υπόδειγμα το οποίο βασίζεται υπέρμετρα στην κατανάλωση και τον τουρισμό, στο προϊοντικό μείγμα με χαμηλό επίπεδο γνώσης, υστέρηση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα ως προς την ποιότητα, ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές σε περιόδους ανάπτυξης, διαρθρωτικές αδυναμίες, καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Απαιτούνται στοχευμένες επενδύσεις, συστηματική και φιλόδοξη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και δικαιοσύνης για διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας μεσο-μακροπρόθεσμα.

Πολύ θετικά είναι τα οικονομικά δεδομένα στις χώρες που η τράπεζά μας δραστηριοποιείται με σημαντικές θυγατρικές. Στην Κύπρο, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 διαμορφώθηκε στο 3,8%, σημαντικά υψηλότερος από αυτόν της Ελλάδας και ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ανεργία βρίσκεται στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 4,4%. Παρότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις προοπτικές, η οικονομική ανάπτυξη θα κινηθεί στην περιοχή του 3,0% το 2026. Επιβεβαιώνοντας τη δημοσιονομική ευρωστία, δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 3,4% του ΑΕΠ επιτεύχθηκε το 2025, το υψηλότερο για τρίτο έτος στην Ευρωζώνη, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 55,0%. Την πολύ καλή πορεία της Κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης κατατάσσοντάς την στην πιστοληπτική βαθμίδα Α-.

Η Βουλγαρία, στην οποία ο Όμιλός μας επίσης διαθέτει μια σημαντική θυγατρική, αποτελεί από την 1η Ιανουαρίου το νεότερο μέλος της Ευρωζώνης. Η οικονομία της αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,2% το 2025, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 3,6%, επίπεδο που είναι το ελάχιστο διαχρονικά. Βάσει της πρόσφατης έκθεσης του ΔΝΤ, η δυναμική της οικονομίας της θα επηρεαστεί ήπια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 2,8% το 2026. Ο πληθωρισμός, που θα επηρεαστεί και από την προσαρμογή στο ευρώ, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,8% το 2026 και 3,6% το επόμενο έτος, ρυθμοί οριακά υψηλότεροι εκείνου το 2025 (3,5%). Σε ό,τι αφορά την ανεργία, θα υποχωρήσει στο 3,4% φέτος.

Κυρίες και κύροι Μέτοχοι,

Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε και από την σημαντική χρηματοδότησή της από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο επέτρεψε η επιστροφή του στην ομαλότητα και η ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση των τραπεζών. Η συνολική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση το 2025, με την πιστωτική επέκταση να είναι σημαντικά μεγαλύτερη αυτής της ευρωζώνης. Την ίδια περίοδο, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,9%. Όσον αφορά την χρηματοδότηση των νοικοκυριών, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης για το 2025 έγινε θετικός (+2,2%) από αρνητικός το 2024 (-0,6%) για πρώτη φορά μετά από 15 έτη διαρκούς απομόχλευσης, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού συρρίκνωσης των στεγαστικών δανείων και της μεταστροφής σε θετικό ρυθμό επέκτασης, καθώς και την περαιτέρω αύξηση του ρυθμού ανόδου της καταναλωτικής πίστης.

Οι θετικές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών συνεχίστηκαν και το 2025, με περαιτέρω βελτίωση στους δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι είναι σημαντικά καλύτεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην κερδοφορία η οποία βελτιώνει και την κεφαλαιακή επάρκεια, που σήμερα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η υψηλή κερδοφορία των τραπεζών, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, επέτρεψε στις τράπεζες να αυξήσουν σημαντικά την διανομή κεφαλαίων στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε το 2025 σε 12% και είναι ψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (9,5%).

Παράλληλα η εξυγίανση των ισολογισμών τους συνεχίζεται, με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων να υποχωρεί σε 3, 1% τον Δεκέμβριο του 2025, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωζώνη.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Μέσα σε αυτό το ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον αλλά και σε ένα εσωτερικό περιβάλλον σχετικής σταθερότητας και ανάπτυξης, η Eurobank εξελίχτηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη μεγαλύτερη και πιο διεθνή ελληνική τράπεζα, έχοντας σημαντικές θυγατρικές σε τέσσερις χώρες τις Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Eurobank είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος με έδρα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η τράπεζά μας έχει σήμερα υψηλή κερδοφορία, με τουλάχιστον τη μισή να προέρχεται από τις θυγατρικές μας στο εξωτερικό, καθώς και την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Παράλληλα όμως και με αίσθημα ευθύνης και ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία, η Eurobank υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και, μέσα από αυτό, αφήνει το δικό της ουσιαστικό, θετικό αποτύπωμα για τη χώρα, τους πολίτες και κυρίως τους νέους.

Από το 2021, συνεχίζουμε την πρωτοβουλία που αναλάβαμε με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της Ελλάδας, για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Εστιάζουμε σε ακριτικές περιοχές, γιατί εκεί κάθε νέα γέννηση, κάθε νέος που διαλέγει να μείνει και να κάνει οικογένεια στον τόπο του αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση του πληθυσμού. Στηρίζουμε οικογένειες για να κάνουν παιδιά (ήδη έχουν γεννηθεί πάνω από 70 χάρη στη συνεργασία μας με την οργάνωση Be-Live για δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση). Στηρίζουμε οικογένειες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, στηρίζουμε την ποιότητα της εκπαίδευσής τους, στηρίζουμε όσους θέλουν να αποκτήσουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους. Και έχουμε ουσιαστική παρουσία ως συνδιοργανωτές ή χορηγοί σε όλες τις εκδηλώσεις δημόσιου διαλόγου και τα συνέδρια για το δημογραφικό ζήτημα.

Στηρίζουμε πολύπλευρα την εκπαίδευση, συμμετέχοντας με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου για την ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων όλης της Ελλάδας. Επιβραβεύουμε επί 23 χρόνια την αριστεία σε όλα τα Λύκεια - δημόσια και ιδιωτικά. Και σε συνεργασία με την ΑΣΟΕΕ ιδρύσαμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, το οικοσύστημα του egg - enter, grow, go που ιδρύσαμε μέσα στην κρίση, έχει εξελιχθεί σήμερα στο σημαντικότερο και πλέον αναγνωρισμένο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα, που προωθεί την καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα και έχει πια να επιδείξει ιστορίες επιτυχίας με διεθνή εμβέλεια.

Σε κάθε μεγάλη κοινωνική ανάγκη, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, στις φυσικές καταστροφές, στους μηχανισμούς που εγγυώνται την ασφάλεια και την κοινωνική ανθεκτικότητα, στον πολιτισμό - η Eurobank είναι παρούσα με ουσιαστική παρέμβαση και συμβολή - τόσο στην Ελλάδα, όπως επίσης με σημαντικές πρωτοβουλίες οι θυγατρικές μας και στην Κύπρο και στη Βουλγαρία.

Στην Κύπρο, η Eurobank Limited διευρύνει συνεχώς το κοινωνικό της αποτύπωμα. Πρόσφατα, ανακοίνωσε τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία και κατοικιών για άτομα με αυτισμό, διαθέτοντας πάνω από 2 εκ ευρώ σε συνεργασία με το κυπριακό υπουργείο Πρόνοιας. Η δέσμευση σε δράσεις μακράς πνοής είναι μια αντίληψη που μοιραζόμαστε όλοι στον Όμιλο. Η Τράπεζα στην Κύπρο συνεχίζει για 28η χρονιά να στηρίζει την πρωτοβουλία ECO Schools, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με 45.000 μαθητές να έχουν πάρει μέρος έως σήμερα. Κι αυτά είναι λίγα μόνο από ένα μακρύ κατάλογο δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κυπριακή κοινωνία.

Στη Βουλγαρία, η Postbank έχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δράσεων, με έμφαση σε τρεις πυλώνες που αφορούν το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

σήμερα, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι ο πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενος και εποπτευόμενος τομέας της οικονομίας – τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά. Η εποπτεία είναι διαρκής και σε μεγάλο αναλυτικό βάθος, που εκτείνεται σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας της τράπεζας από τα οικονομικά δεδομένα και τη διαχείριση κινδύνου μέχρι τη συμμόρφωση με ευρύτερους στόχους όχι μόνον οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Μια από τις σημαντικές προβλέψεις του εποπτικού πλαισίου, σήμερα, αποτελεί η ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο έναντι των μετόχων όσο και έναντι του management, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια της τράπεζας, η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και να υπάρχει βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων.

Ο Όμιλός μας διαθέτει ένα υψηλού επιπέδου και διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, με τα 13 μέλη του να προέρχονται από 9 διαφορετικές χώρες, σύνθεση η οποία αντικατοπτρίζει πλήρως τη μετεξέλιξη της Eurobank σε ένα περιφερειακό τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό άνω των 100 δις ευρώ. Η εξαιρετική Διοικητική ομάδα την οποία διαθέτουμε ανανεώνει διαρκώς το προϊόν της τράπεζας, την μετασχηματίζει και αναζητεί ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη – όπως θα αναπτύξει αναλυτικά στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ενστερνιζόμαστε και εφαρμόζουμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η συνεχής εγρήγορση για την τήρηση των πιο υψηλών standards του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, δίνοντας την αρμόζουσα προσοχή στις ανάγκες, τους στόχους και τις προτεραιότητες όλων των stakeholders, αποτελεί εγγύηση τόσο για την ανθεκτικότητα της τράπεζας έναντι όλων των δυνητικών κινδύνων όσο και για τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Βασικό στόχο μας, ασφαλώς, αποτελεί και η προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τις δικές σας, των μετόχων μας, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε».

Η ομιλία του κ. Ζανιά:

«Τις τελευταίες σχεδόν δύο δεκαετίες, η αβεβαιότητα τείνει να γίνει η νέα κανονικότητα. Διαδοχικές κρίσεις επηρεάζουν τις αγορές και τις ζωές μας. Παράλληλα όμως, οι κρίσεις αυτές φαίνεται να έχουν οδηγήσει και στη δημιουργία κάποιων «αντισωμάτων» στις αγορές, ενώ η ελληνική οικονομία φαίνεται να κινείται σταθερά και σχετικά ικανοποιητικά, με μικρούς μόνο κλυδωνισμούς, μέσα σε ένα τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον.

Τη χρονιά που πέρασε, η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με τον αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό 3,3%, δεδομένου του αριθμού και της έντασης των διαταραχών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2026 εισήλθε επίσης με θετική δυναμική. Η αναζωπύρωση όμως των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες και οι επακόλουθες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, θέτουν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Καθοριστικής σημασίας για τις επιπτώσεις της εν λόγω διαταραχής δεν είναι τόσο το μέγεθος της ανόδου των τιμών, όσο το χρονικό διάστημα διατήρησής τους σε υψηλά επίπεδα, καθώς η επιμονή των υψηλών τιμών ενισχύει τις πληθωριστικές προσδοκίες, αυξάνοντας τις πιθανότητες συσταλτικής νομισματικής πολιτικής και τον κίνδυνο εμφάνισης στασιμοπληθωρισμού.



Συνεπώς, εφόσον η τρέχουσα εκεχειρία διατηρηθεί και μετατραπεί σε διαρκή ειρήνη στην περιοχή, και οι τιμές της ενέργειας αρχίσουν να υποχωρούν σχετικά σύντομα, όπως εκτιμάται από τις αγορές, οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν διαχειρίσιμες. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες, που βρίσκονται σε λειτουργία, ενισχύουν τον βαθμό ανθεκτικότητας της παγκόσμιας οικονομίας. Τέτοιοι παράγοντες είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, και η μειωμένη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο λόγω της εισόδου, μεταξύ άλλων, και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα.

Η Ευρωζώνη, ως μεγάλος καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευάλωτων περιοχών στην άνοδο των τιμών της ενέργειας. Γι’ αυτό, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης εκτιμάται από την ΕΚΤ ότι θα υποχωρήσει στο 0,9% περίπου το 2026, από 1,5% το 2025, με τις προβλέψεις ωστόσο να διέπονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, πολιτικών ανακατατάξεων και διάχυτης αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική και το 2025. Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσής της διατηρήθηκε στο 2,1%, συνεχίζοντας να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης για 5ο συναπτό έτος, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% το 2025, στο χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο από το 2008. Θετικά αποτιμάται και η βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ. Με ώθηση από τα έργα του ΤΑΑ, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο επιταχύνθηκε, η ψαλίδα του εξωτερικού ελλείμματος περιορίστηκε, ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε βασικός μοχλός μεγέθυνσης, τροφοδοτούμενη από το επίμονα αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Παρά την ασθενή ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και τη διάχυτη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, το ΔΝΤ – τον Απρίλιο 2026 – προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026 (+1,8%), στηριζόμενη στην ανθεκτική κατανάλωση των νοικοκυριών και στις επενδύσεις του ΤΑΑ, προτού επιβραδύνει στο 1,7% το 2027, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται περαιτέρω στο 7,4%. Πρόκληση βέβαια αποτελεί η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να αποφευχθεί απότομη επιβράδυνση μετά την ολοκλήρωση του ΤΑΑ.

Σε αντίθεση, όμως, με την Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει κάτω από το 2%, στην Ελλάδα, ακόμα και πριν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, παρέμενε επίμονα κοντά στο 3% λόγω υπερθέρμανσης της οικονομίας και των δυσλειτουργιών που έχουν απομείνει σε αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας. Εάν επιμείνει το διαφορικό του πληθωρισμού, ενδέχεται να επιφέρει επιβάρυνση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η εν εξελίξει ενεργειακή κρίση συμβάλλει αρνητικά στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Πρόβλημα παραμένει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο υποχώρησε στο 5,7% του ΑΕΠ το 2025, από 7,2% το 2024, παραμένοντας όμως άνω του 5% του ΑΕΠ καθ’ όλη τη μεταπανδημική περίοδο. Δεδομένης της υψηλής εξάρτησης τόσο της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής από τις εισαγωγές, το ΔΝΤ αναμένει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει υψηλό μεσοσοπρόθεσμα (2026: 6,4%, 2027: 5,7%), καταδεικνύοντας την ατελή μεταρρύθμιση του οικονομικού υποδείγματος της χώρας και δημιουργώντας κάποιους κινδύνους για τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Η μείωσή του κάτω από το 3% του ΑΕΠ είναι απαραίτητη, αλλά αυτό απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ποιοτικής ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η χώρα μας έχει επιστρέψει πλήρως σε πρωτογενή πλεονάσματα μετά την πανδημία, με το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ το 2025, ενώ το συνολικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ. Δημοσιονομικά η Ελλάδα αποτελεί μια άλλη χώρα σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, με πρόβλεψη από το ΔΝΤ να «πέσει» στο 136,9% μέχρι το 2027 λόγω της σχετικά γρήγορης ανάπτυξης, του σχετικά υψηλού πληθωρισμού και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, υφίστανται όμως καθοδικοί κίνδυνοι: εξωγενώς, υπάρχουν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα για τους δασμούς και την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ο πόλεμος Ουκρανίας–Ρωσίας και οι συναφείς εντάσεις στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας, η αναιμική ανάπτυξη στην ΕΖ, καθώς και ο κίνδυνος νέων ενεργειακών πιέσεων που ενδέχεται να απαιτήσουν στοχευμένα και προσωρινά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης. Εσωτερικά, έχουμε ένα οικονομικό υπόδειγμα το οποίο βασίζεται υπέρμετρα στην κατανάλωση και τον τουρισμό, στο προϊοντικό μείγμα με χαμηλό επίπεδο γνώσης, υστέρηση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα ως προς την ποιότητα, ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές σε περιόδους ανάπτυξης, διαρθρωτικές αδυναμίες, καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Απαιτούνται στοχευμένες επενδύσεις, συστηματική και φιλόδοξη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και δικαιοσύνης για διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας μεσο-μακροπρόθεσμα.

Πολύ θετικά είναι τα οικονομικά δεδομένα στις χώρες που η τράπεζά μας δραστηριοποιείται με σημαντικές θυγατρικές. Στην Κύπρο, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 διαμορφώθηκε στο 3,8%, σημαντικά υψηλότερος από αυτόν της Ελλάδας και ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ανεργία βρίσκεται στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 4,4%. Παρότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις προοπτικές, η οικονομική ανάπτυξη θα κινηθεί στην περιοχή του 3,0% το 2026. Επιβεβαιώνοντας τη δημοσιονομική ευρωστία, δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 3,4% του ΑΕΠ επιτεύχθηκε το 2025, το υψηλότερο για τρίτο έτος στην Ευρωζώνη, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 55,0%. Την πολύ καλή πορεία της Κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης κατατάσσοντάς την στην πιστοληπτική βαθμίδα Α-.

Η Βουλγαρία, στην οποία ο Όμιλός μας επίσης διαθέτει μια σημαντική θυγατρική, αποτελεί από την 1η Ιανουαρίου το νεότερο μέλος της Ευρωζώνης. Η οικονομία της αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,2% το 2025, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 3,6%, επίπεδο που είναι το ελάχιστο διαχρονικά. Βάσει της πρόσφατης έκθεσης του ΔΝΤ, η δυναμική της οικονομίας της θα επηρεαστεί ήπια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 2,8% το 2026. Ο πληθωρισμός, που θα επηρεαστεί και από την προσαρμογή στο ευρώ, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,8% το 2026 και 3,6% το επόμενο έτος, ρυθμοί οριακά υψηλότεροι εκείνου το 2025 (3,5%). Σε ό,τι αφορά την ανεργία, θα υποχωρήσει στο 3,4% φέτος.

Κυρίες και κύροι Μέτοχοι,

Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε και από την σημαντική χρηματοδότησή της από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο επέτρεψε η επιστροφή του στην ομαλότητα και η ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση των τραπεζών. Η συνολική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση το 2025, με την πιστωτική επέκταση να είναι σημαντικά μεγαλύτερη αυτής της ευρωζώνης. Την ίδια περίοδο, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,9%. Όσον αφορά την χρηματοδότηση των νοικοκυριών, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης για το 2025 έγινε θετικός (+2,2%) από αρνητικός το 2024 (-0,6%) για πρώτη φορά μετά από 15 έτη διαρκούς απομόχλευσης, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού συρρίκνωσης των στεγαστικών δανείων και της μεταστροφής σε θετικό ρυθμό επέκτασης, καθώς και την περαιτέρω αύξηση του ρυθμού ανόδου της καταναλωτικής πίστης.

Οι θετικές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών συνεχίστηκαν και το 2025, με περαιτέρω βελτίωση στους δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι είναι σημαντικά καλύτεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην κερδοφορία η οποία βελτιώνει και την κεφαλαιακή επάρκεια, που σήμερα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η υψηλή κερδοφορία των τραπεζών, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, επέτρεψε στις τράπεζες να αυξήσουν σημαντικά την διανομή κεφαλαίων στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε το 2025 σε 12% και είναι ψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (9,5%).

Παράλληλα η εξυγίανση των ισολογισμών τους συνεχίζεται, με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων να υποχωρεί σε 3, 1% τον Δεκέμβριο του 2025, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωζώνη.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Μέσα σε αυτό το ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον αλλά και σε ένα εσωτερικό περιβάλλον σχετικής σταθερότητας και ανάπτυξης, η Eurobank εξελίχτηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη μεγαλύτερη και πιο διεθνή ελληνική τράπεζα, έχοντας σημαντικές θυγατρικές σε τέσσερις χώρες τις Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Eurobank είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος με έδρα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η τράπεζά μας έχει σήμερα υψηλή κερδοφορία, με τουλάχιστον τη μισή να προέρχεται από τις θυγατρικές μας στο εξωτερικό, καθώς και την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Παράλληλα όμως και με αίσθημα ευθύνης και ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία, η Eurobank υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και, μέσα από αυτό, αφήνει το δικό της ουσιαστικό, θετικό αποτύπωμα για τη χώρα, τους πολίτες και κυρίως τους νέους.

Από το 2021, συνεχίζουμε την πρωτοβουλία που αναλάβαμε με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της Ελλάδας, για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Εστιάζουμε σε ακριτικές περιοχές, γιατί εκεί κάθε νέα γέννηση, κάθε νέος που διαλέγει να μείνει και να κάνει οικογένεια στον τόπο του αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση του πληθυσμού. Στηρίζουμε οικογένειες για να κάνουν παιδιά (ήδη έχουν γεννηθεί πάνω από 70 χάρη στη συνεργασία μας με την οργάνωση Be-Live για δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση). Στηρίζουμε οικογένειες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, στηρίζουμε την ποιότητα της εκπαίδευσής τους, στηρίζουμε όσους θέλουν να αποκτήσουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους. Και έχουμε ουσιαστική παρουσία ως συνδιοργανωτές ή χορηγοί σε όλες τις εκδηλώσεις δημόσιου διαλόγου και τα συνέδρια για το δημογραφικό ζήτημα.

Στηρίζουμε πολύπλευρα την εκπαίδευση, συμμετέχοντας με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου για την ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων όλης της Ελλάδας. Επιβραβεύουμε επί 23 χρόνια την αριστεία σε όλα τα Λύκεια - δημόσια και ιδιωτικά. Και σε συνεργασία με την ΑΣΟΕΕ ιδρύσαμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, το οικοσύστημα του egg - enter, grow, go που ιδρύσαμε μέσα στην κρίση, έχει εξελιχθεί σήμερα στο σημαντικότερο και πλέον αναγνωρισμένο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα, που προωθεί την καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα και έχει πια να επιδείξει ιστορίες επιτυχίας με διεθνή εμβέλεια.

Σε κάθε μεγάλη κοινωνική ανάγκη, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, στις φυσικές καταστροφές, στους μηχανισμούς που εγγυώνται την ασφάλεια και την κοινωνική ανθεκτικότητα, στον πολιτισμό - η Eurobank είναι παρούσα με ουσιαστική παρέμβαση και συμβολή - τόσο στην Ελλάδα, όπως επίσης με σημαντικές πρωτοβουλίες οι θυγατρικές μας και στην Κύπρο και στη Βουλγαρία.

Στην Κύπρο, η Eurobank Limited διευρύνει συνεχώς το κοινωνικό της αποτύπωμα. Πρόσφατα, ανακοίνωσε τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία και κατοικιών για άτομα με αυτισμό, διαθέτοντας πάνω από 2 εκ ευρώ σε συνεργασία με το κυπριακό υπουργείο Πρόνοιας. Η δέσμευση σε δράσεις μακράς πνοής είναι μια αντίληψη που μοιραζόμαστε όλοι στον Όμιλο. Η Τράπεζα στην Κύπρο συνεχίζει για 28η χρονιά να στηρίζει την πρωτοβουλία ECO Schools, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με 45.000 μαθητές να έχουν πάρει μέρος έως σήμερα. Κι αυτά είναι λίγα μόνο από ένα μακρύ κατάλογο δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κυπριακή κοινωνία.

Στη Βουλγαρία, η Postbank έχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δράσεων, με έμφαση σε τρεις πυλώνες που αφορούν το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

σήμερα, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι ο πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενος και εποπτευόμενος τομέας της οικονομίας – τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά. Η εποπτεία είναι διαρκής και σε μεγάλο αναλυτικό βάθος, που εκτείνεται σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας της τράπεζας από τα οικονομικά δεδομένα και τη διαχείριση κινδύνου μέχρι τη συμμόρφωση με ευρύτερους στόχους όχι μόνον οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Μια από τις σημαντικές προβλέψεις του εποπτικού πλαισίου, σήμερα, αποτελεί η ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο έναντι των μετόχων όσο και έναντι του management, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια της τράπεζας, η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και να υπάρχει βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων.

Ο Όμιλός μας διαθέτει ένα υψηλού επιπέδου και διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, με τα 13 μέλη του να προέρχονται από 9 διαφορετικές χώρες, σύνθεση η οποία αντικατοπτρίζει πλήρως τη μετεξέλιξη της Eurobank σε ένα περιφερειακό τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό άνω των 100 δις ευρώ. Η εξαιρετική Διοικητική ομάδα την οποία διαθέτουμε ανανεώνει διαρκώς το προϊόν της τράπεζας, την μετασχηματίζει και αναζητεί ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη – όπως θα αναπτύξει αναλυτικά στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ενστερνιζόμαστε και εφαρμόζουμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η συνεχής εγρήγορση για την τήρηση των πιο υψηλών standards του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, δίνοντας την αρμόζουσα προσοχή στις ανάγκες, τους στόχους και τις προτεραιότητες όλων των stakeholders, αποτελεί εγγύηση τόσο για την ανθεκτικότητα της τράπεζας έναντι όλων των δυνητικών κινδύνων όσο και για τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Βασικό στόχο μας, ασφαλώς, αποτελεί και η προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τις δικές σας, των μετόχων μας, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε».