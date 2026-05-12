ΠΑΣΟΚ: «Πυρά» για την πορεία διάθεσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Άλλη μια μεγάλη «επιτυχία» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά, αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Και συνεχίζει αναφέροντας ο Κώστας Τσουκαλάς: «Έως το 2025 έχει διανεμηθεί στους τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων, τη στιγμή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 62,8%.

Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια αυξάνεται συνεχώς, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τη λήξη του Ταμείου. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη και ιστορική.

Σπατάλησαν με την κοινωνική μεροληψία, τη μεταρρυθμιστική αδράνεια, τον πελατειασμό και τη διαχειριστική ανεπάρκεια μια μεγάλη παραγωγική ευκαιρία για τη χώρα. Υπονόμευσαν τις προσπάθειες του λαού μας για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή».