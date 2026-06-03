Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»

Στην έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, -σε διπλάσια μάλιστα ποσοστά από την Ευρωζώνη-, αναφέρθηκε σήμερα (3/6) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο κ. Κατρίνης ανέφερε, ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5% τον Μάϊο, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 3,2%, ενώ για την ενέργεια ήταν 20,2% στην Ελλάδα και 10,9% στην ευρωζώνη. Για όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει όλα καλά, μην αγχώνεστε.

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «δεν φοβόμαστε τον διάλογο, αλλά στο συνέδριο πήραμε μια ξεκάθαρη και ομόφωνη απόφαση για μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία και προοδευτική συνεργασία. Αυτή είναι η απόφασή μας και η στρατηγική της παράταξης δεν καθορίζεται από μεμονωμένες απόψεις».

Στο ίδιο θέμα πρόσθεσε, ότι η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία αφορά και τον χρόνο πριν τις εκλογές και τον χρόνο ανάμεσα στις πρώτες εκλογές και τον χρόνο μετά τις δεύτερες εκλογές.

Καταλαβαίνουμε ότι αυτό ενοχλεί κάποιους, ειδικά κάποιους υπουργούς που ονειρεύονται τρίτη θητεία χάρη στο ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ερώτηση για τον κ. Τσίπρα σχολίασε, ότι οι πολίτες στην κάλπη θα αποφασίσουν για τους συσχετισμούς. Τόνισε ακόμη, ότι το ΠΑΣΟΚ απηύθυνε πρόσκληση προσυνεδριακά τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Νέα Αριστερά να συζητήσουν για το σοβαρό θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ωστόσο, προβληματίζει η αμφιθυμία του κ. Τσίπρα, που όλους τους προηγούμενους μήνες μιλούσε για ενότητα της κεντροαριστεράς και τώρα θυμήθηκε τον εαυτό του της περιόδου 2011-2015 που είχε στοχοποιήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η αμφιθυμία του κ. Τσίπρα δημιουργεί προβληματισμό για την σταθερότητα των απόψεών του και πρέπει να εκτιμηθεί από τους πολίτες, ειδικά την ώρα που τους ζητάει να τον εμπιστευτούν για να απαλλαγούν από τον κ. Μητσοτάκη.