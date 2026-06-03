ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»
Πολιτική
12:56 - 03 Ιουν 2026

Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, -σε διπλάσια μάλιστα ποσοστά από την Ευρωζώνη-, αναφέρθηκε σήμερα (3/6) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο κ. Κατρίνης ανέφερε, ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5% τον Μάϊο, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 3,2%, ενώ για την ενέργεια ήταν 20,2% στην Ελλάδα και 10,9% στην ευρωζώνη. Για όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει όλα καλά, μην αγχώνεστε.

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «δεν φοβόμαστε τον διάλογο, αλλά στο συνέδριο πήραμε μια ξεκάθαρη και ομόφωνη απόφαση για μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία και προοδευτική συνεργασία. Αυτή είναι η απόφασή μας και η στρατηγική της παράταξης δεν καθορίζεται από μεμονωμένες απόψεις».

Στο ίδιο θέμα πρόσθεσε, ότι η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία αφορά και τον χρόνο πριν τις εκλογές και τον χρόνο ανάμεσα στις πρώτες εκλογές και τον χρόνο μετά τις δεύτερες εκλογές.

Καταλαβαίνουμε ότι αυτό ενοχλεί κάποιους, ειδικά κάποιους υπουργούς που ονειρεύονται τρίτη θητεία χάρη στο ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ερώτηση για τον κ. Τσίπρα σχολίασε, ότι οι πολίτες στην κάλπη θα αποφασίσουν για τους συσχετισμούς. Τόνισε ακόμη, ότι το ΠΑΣΟΚ απηύθυνε πρόσκληση προσυνεδριακά τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Νέα Αριστερά να συζητήσουν για το σοβαρό θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ωστόσο, προβληματίζει η αμφιθυμία του κ. Τσίπρα, που όλους τους προηγούμενους μήνες μιλούσε για ενότητα της κεντροαριστεράς και τώρα θυμήθηκε τον εαυτό του της περιόδου 2011-2015 που είχε στοχοποιήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η αμφιθυμία του κ. Τσίπρα δημιουργεί προβληματισμό για την σταθερότητα των απόψεών του και πρέπει να εκτιμηθεί από τους πολίτες, ειδικά την ώρα που τους ζητάει να τον εμπιστευτούν για να απαλλαγούν από τον κ. Μητσοτάκη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας στη 19η Διάσκεψη Αρχηγών ΓΕΕΘΑ: «Οι βαλκανικές συνεργασίες αποτελούν δίαυλο αποκλιμάκωσης και σταθερότητας»
Ειδήσεις

Δένδιας στη 19η Διάσκεψη Αρχηγών ΓΕΕΘΑ: «Οι βαλκανικές συνεργασίες αποτελούν δίαυλο αποκλιμάκωσης και σταθερότητας»

ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

PMI κάτω από το όριο ανάπτυξης: Αυξάνονται οι φόβοι ύφεσης στην ευρωζώνη
Ειδήσεις

PMI κάτω από το όριο ανάπτυξης: Αυξάνονται οι φόβοι ύφεσης στην ευρωζώνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027
Ειδήσεις

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό
Ειδήσεις

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news
Πολιτική

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική
Οικονομία

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:12

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:07

Κάγια Κάλας: Οι επιθέσεις ουκρανικών drones προκαλούν πανικό στο Κρεμλίνο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:59

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 19:50

Μασούτης: Η γιορτή για τα πενήντα χρόνια δυναμικής παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

Εργασιακά
03/06/2026 - 19:45

ΑΣΕΠ: 3.000 προσλήψεις χωρίς απολυτήριο Λυκείου – Ειδικότητες και κριτήρια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:37

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 19:26

ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:21

Παππάς (Star Bulk Carriers): Οι κεφαλαιαγορές εργαλείο ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:18

Αγγελικούση: Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:12

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:57

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Πολιτική
03/06/2026 - 18:49

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο - Να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:28

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 18:16

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

Εργασιακά
03/06/2026 - 18:10

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Ποιους αφορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ