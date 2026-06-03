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ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
12:46 - 03 Ιουν 2026

ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προχώρησε σε σημαντική καθοδική αναθεώρηση των προβλέψεών του για την παγκόσμια ανάπτυξη, προειδοποιώντας ότι η οικονομική ζημιά από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν θα μπορούσε να επιδεινωθεί δραματικά, εάν δεν επιτευχθεί άμεσα μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.        

Πιο αναλυτικά, στην έκθεση Economic Outlook Ιουνίου, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται πλέον να επιβραδυνθεί από 3,4% το 2025 σε 2,8% το 2026, πριν ανακάμψει στο 3,1% το 2027 - υπό την προϋπόθεση όμως ότι το τρέχον ενεργειακό σοκ θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται μέχρι τα μέσα του έτους.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το CNBC το σενάριο αυτό βασίζεται στην υπόθεση μιας προσωρινής διαταραχής, στο πλαίσιο της οποίας θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία και τα σημερινά προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ θα επιλυθούν γρήγορα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Στεφάνο Σκαρπέτα.

Σε ένα δυσμενέστερο σενάριο, όπου οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και στις ενεργειακές υποδομές συνεχιστούν έως το 2027, η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρούσε απότομα στο 2,1% το 2026 και στο 1,8% το 2027.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένες οικονομίες σε ύφεση ή κοντά σε αυτήν, προειδοποίησε ο Σκαρπέτα.

Ειδικότερα, η μελέτη του ΟΟΣΑ εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το κλείσιμο των Στενών, σε συνδυασμό με τις ζημιές στις ενεργειακές υποδομές σε όλο τον Περσικό Κόλπο, έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας και έχει αυξήσει το κόστος των λιπασμάτων και άλλων βασικών βιομηχανικών εισροών. Επισημαίνει επίσης ότι οι συνέπειες του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και του Ιράν αναμένεται να διαρκέσουν για αρκετό καιρό, ακόμη και μετά από οποιαδήποτε ενδεχόμενη επίλυση.

Ο Σκαρπέτα δήλωσε ότι μια βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης δε θα έφερνε μόνο ανακούφιση στην περιοχή, αλλά θα «έθετε τις βάσεις για την επίλυση των διαταραχών που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία».

«Όσο περισσότερο διαρκούν οι διαταραχές, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το οικονομικό και κοινωνικό κόστος», σημείωσε στην έκθεση.

Στο δυσμενέστερο σενάριο, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2027.

«Η ανεργία θα αυξηθεί και οι επενδύσεις - συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη - θα αποδυναμωθούν σημαντικά, με αυξημένο κίνδυνο ανατιμολόγησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με ανοδικές πιέσεις από τις υψηλές τιμές των εμπορευμάτων που θα αντισταθμίζονται εν μέρει από την εξασθένιση της τελικής ζήτησης», ανέφερε ο Σκαρπέτα.

«Οι συνέπειες θα είναι παγκόσμιες, αλλά θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα σοβαρές για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες με περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα, υψηλό μερίδιο ενέργειας και τροφίμων στην κατανάλωση των νοικοκυριών, περιορισμένη δημοσιονομική ικανότητα, αδύναμα δίκτυα κοινωνικής προστασίας, χαμηλά ιδιωτικά αποθεματικά και πιο εύθραυστα νομίσματα».

Η πτωτική αυτή πορεία θα περιπλέξει περαιτέρω το έργο των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ανάπτυξη και πληθωριστικές πιέσεις, πρόσθεσε.

Η κρίση αναδεικνύει επίσης την ευαλωτότητα των παγκόσμιων οικονομιών σε ένα και μόνο «σημείο ασφυξίας» και υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων και διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ.

«Βραχυπρόθεσμα, μέτρα έκτακτης περιοριστικής ζήτησης και διεθνής συντονισμός για τα στρατηγικά αποθέματα ενέργειας μπορούν να μετριάσουν ορισμένες από τις επιπτώσεις της έλλειψης προσφοράς, αλλά η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις ώστε να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα είναι πιο επείγουσα από ποτέ».

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