Δένδιας στη 19η Διάσκεψη Αρχηγών ΓΕΕΘΑ: «Οι βαλκανικές συνεργασίες αποτελούν δίαυλο αποκλιμάκωσης και σταθερότητας»

Τη σημασία της συνεργασίας και της συναντίληψης μεταξύ των βαλκανικών χωρών υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 19ης Διάσκεψης των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα ακολουθεί διαχρονικά μια σταθερή πολιτική κατεύθυνση που βασίζεται στη συνεργασία και τη συναντίληψη στην περιοχή των Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους συναντήσεις λειτουργούν ως «δίαυλοι επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας».

«Χρήσιμες οι συναντήσεις σε περίοδο διεθνών κρίσεων»

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι οι διεθνείς εξελίξεις και οι πολλαπλές κρίσεις που καταγράφονται παγκοσμίως καθιστούν τις διασκέψεις αυτές ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά για μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή όπως τα Βαλκάνια.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας συμβάλλει στην πρόληψη εντάσεων και στην προώθηση της σταθερότητας, ενώ χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες «εξαιρετικά σημαντικές για τη χώρα μας».

Παράλληλα, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριος Χούπης, για την οργάνωση της διάσκεψης, σημειώνοντας ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις θετικές εντυπώσεις των συμμετεχόντων.

Θεματική της διάσκεψης και συμμετοχές

Τις εργασίες της 19ης Διάσκεψης άνοιξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ενώ κεντρικό θέμα της φετινής συνάντησης είναι:

«Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία: Προσαρμογή στις Νέες Πραγματικότητες του Πολέμου».

Στη διάσκεψη συμμετέχουν οι χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ ως παρατηρητές συμμετέχουν η Κροατία και η Σλοβενία.

Θεσμός με ελληνική πρωτοβουλία

Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες διασκέψεις ξεκίνησαν το 2007 με ελληνική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα, καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των βαλκανικών ενόπλων δυνάμεων.